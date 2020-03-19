Evitar contaminação

Coronavírus: governo do ES determina que bancos tenham acesso restrito

Somente quem for sacar dinheiro poderá ser atendido nas agências. Caixas eletrônicos seguem liberados

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Restrição determinada pelo governo estadual vale para todos os bancos, não somente para o Banestes. Caixas eletrônicos seguem liberados Crédito: Fernando Madeira
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou no início da noite desta quinta-feira (19) que vai determinar a restrição de acesso a agências bancárias no Espírito Santo. Um decreto será publicado nesta sexta (20) estabelecendo que os bancos fiquem de portas fechadas e só atendam quem for sacar dinheiro. A medida é para evitar a propagação do novo coronavírus no Estado.
Segundo Casagrande, "as agências estarão com as portas fechadas, mas com atendimento interno. Quem tiver necessidade vai bater na porta e vão verificar se é necessário ou não entrar", disse em entrevista coletiva à imprensa.
Os caixas eletrônicos seguem liberados.

O governador explicou que só quem for sacar recursos ou benefícios emitidos para auxiliar nessa crise poderá ter acesso às agências.
O governador também anunciou outras medidas na reunião, como isenção da tarifa de água da Cesan em março e abril para quem possui o benefício da tarifa social.

Vitória diante do coronavírus

BANCOS JÁ CONTROLAM ENTRADA

Os bancos já vinham adotando suas próprias medidas. A Caixa vinha limitando a entrada pessoas em agências, liberando apenas para a quantidade de clientes correspondente a metade dos assentos, o que provocou filas. O Santander adotou um escalonamento do acesso de clientes ao interior das agências, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez.

O Banestes não chegou a adotar em todas suas agências medidas assim, mas na unidade de Bento Ferreira, em Vitória, o acesso foi limitado a um cliente por setor nesta quinta. O banco ressaltou que a norma se deu porque algumas agências estão com menos funcionários, já que trabalhadores que pertencem ao grupo de risco foram liberados.
O banco estadual informou ainda que vai seguir as recomendações do governo do Estado, com as agências funcionando de portas fechadas e atendimento apenas para os casos especiais estipulados pelo governador.

