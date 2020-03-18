Para inibir a propagação do novo coronavírus, bancos estão tomando medidas para evitar aglomerações de clientes em agências. No Espírito Santo, a Caixa adotou um controle rígido de entrada e saída de pessoas, o que acabou formando filas nas portas das agências.
Segundo o banco estatal, o fluxo de pessoas no interior das agências será limitado a, no máximo, 50% da capacidade dos assentos das unidades, para que seja possível manter a distância de no mínimo 1 metro entre as pessoas.
Segundo comunicou a Caixa nesta quarta-feira (18), unidades selecionadas vão ter a abertura antecipada em uma hora apenas para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco, que são idosos e pessoas com doenças crônicas.
Caixa limita entrada de pessoas em agências e filas se formam no ES
Caso seja necessário o fechamento de algumas unidades, a Caixa disse que vai disponibilizar um número para que os clientes possam entrar em contato via WhatsApp com os gerentes do banco.