Caixa limita entrada de pessoas em agências e filas se formam no ES

Agência da Caixa em Campo Grande, Cariacica, com fila na porta por causa da limitação de acesso Crédito: Fábio Botacin

Para inibir a propagação do novo coronavírus , bancos estão tomando medidas para evitar aglomerações de clientes em agências. No Espírito Santo , a Caixa adotou um controle rígido de entrada e saída de pessoas, o que acabou formando filas nas portas das agências.

Segundo o banco estatal, o fluxo de pessoas no interior das agências será limitado a, no máximo, 50% da capacidade dos assentos das unidades, para que seja possível manter a distância de no mínimo 1 metro entre as pessoas.

Segundo comunicou a Caixa nesta quarta-feira (18), unidades selecionadas vão ter a abertura antecipada em uma hora apenas para atender os clientes que estão no chamado grupo de risco, que são idosos e pessoas com doenças crônicas.

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