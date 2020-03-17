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Coronavírus

Bancos dão até 60 dias para consumidor pagar empréstimos

Medidas são tomadas para ajudar os clientes bancários neste período de problemas na economia brasileira provocados pelo avanço do surto

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:08
Pagamentos de dívidas serão flexibilizadas Crédito: Agencia Brasil
Os bancos vão dar até 60 dias para os consumidores quintarem suas dívidas. A medida vale para clientes pessoas físicas e para microempresas. A flexibilização foi informada hoje pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e tem relação com o atual cenário da econômica provocado pelo coronavírus. Nesta segunda-feira (16), o Banco Central já havia informado que as instituições financeiras estavam autorizadas a renegociarem dívidas.

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Em nota, a organização disse  que "os bancos estão engajados em continuar colaborando com o país com medidas de estímulo à economia. Nesse sentido, os cinco maiores bancos associados estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de Clientes Pessoas Físicas e Micro e Pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados."
De acordo com a federação, a rede bancária e seus canais de atendimento ficarão à disposição do público e prontos para apoiar todos os que estejam enfrentando dificuldades momentâneas em função do atual contexto.

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