Bancos dão até 60 dias para consumidor pagar empréstimos

Em nota, a organização disse que "os bancos estão engajados em continuar colaborando com o país com medidas de estímulo à economia. Nesse sentido, os cinco maiores bancos associados estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de Clientes Pessoas Físicas e Micro e Pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados."