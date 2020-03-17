Bancos dão até 60 dias para consumidor pagar empréstimos

Os bancos vão dar até 60 dias para os consumidores quintarem suas dívidas. A medida vale para clientes pessoas físicas e para microempresas. A flexibilização foi informada hoje pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e tem relação com o atual cenário da econômica provocado pelo coronavírus. Nesta segunda-feira (16), o Banco Central já havia informado que as instituições financeiras estavam autorizadas a renegociarem dívidas.
Em nota, a organização disse que "os bancos estão engajados em continuar colaborando com o país com medidas de estímulo à economia. Nesse sentido, os cinco maiores bancos associados estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos de dívidas de Clientes Pessoas Físicas e Micro e Pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados."
De acordo com a federação, a rede bancária e seus canais de atendimento ficarão à disposição do público e prontos para apoiar todos os que estejam enfrentando dificuldades momentâneas em função do atual contexto.