Tudo que sabemos até agora sobre o novo saque do FGTS

Trabalhadores esperam por novo saque nas contas do FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

ATUALIZAÇÃO: Medida Provisória publicada em 7 de abril autorizou o resgate de até R$ 1.045 por trabalhador com contas ativas e inativas do FGTS. O valor do saque não chegou ao teto do INSS como havia falado a princípio o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O QUE SABEMOS ATÉ AGORA SOBRE O SAQUE DO FGTS?

Quem poderá fazer o novo saque-imediato do FGTS?

De acordo com o diretor de Programa na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e curador do Conselho do FGTS, Julio Cesar Costa Pinto, o novo saque será liberado para todos os trabalhadores cotistas do fundo. São trabalhadores da iniciativa privada que atuam de carteira assinada e que ganharam o direito de ter uma conta de FGTS.

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Na última liberação de saque-imediato, 1,98 milhão de pessoas no Espírito Santo tiveram direito ao saque. No Brasil, foram mais de 96 milhões de cotistas. No entanto, como alguns podem ter retirado todo o valor que tinham na conta, o número de pessoas beneficiadas pode ser menor.

Quanto poderá ser sacado?

Costa Pinto informou que o valor ainda não foi definido  já que é preciso saber quanto o governo poderá liberar do FGTS sem prejudicar os investimentos que em habitação, infraestrutura, entre outros.

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ministro da Economia, Paulo Guedes , no entanto, disse em coletiva de imprensa na segunda-feira (16) que estuda permitir que o valor das retiradas seja limitada ao teto dos benefícios do INSS , hoje em R$ 6.101,06. Obviamente que o total a ser retirado também vai depender de quanto cada trabalhador tem na conta.

Quando começam os saques?

Ainda não há uma data definida para que as pessoas comecem a retirar o dinheiro neste novo saque-imediato. Como o antigo saque permitido pelo governo federal ainda no ano passado só termina no dia 31 de março, é bem provável que uma nova rodada de retirada de dinheiro só seja permitia a partir de abril.

Segundo o jornal O Globo, o novo saque só deverá ser liberado no segundo semestre. A informação seria de uma fonte do governo que pondera que não adiantaria autorizar os resgates agora porque não há disposição da população para gastar o dinheiro.

Onde serão feitos os saques?

Existe a possibilidade de que os cotistas do FGTS recebam os valores nas contas que indicarem à Caixa, mesmo que ela seja em outros bancos. Atualmente o saque é feito diretamente na Caixa, porém, para evitar aglomerações nas agências, o governo federal estuda liberar o dinheiro de maneira mais rápida pelo depósito bancário.

Já está tudo certo para liberar o dinheiro?

Ainda não. A medida provisória precisa ser editada e depois vai depender de aprovação da Câmara dos Deputados. Uma espécie de transferência de recursos do PIS/Pasep para o FGTS vai ser proposta pelo governo federal para viabilizar os saques. É essa proposta que deverá ser discutida pelos deputados.

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O dinheiro também poderá ser retirado das contas inativas do FGTS?

É bem provável que sim. Segundo Julio Cesar Costa Pinto, a ideia é fazer o novo saque-imediato nos mesmos moldes do que está em vigor e foi proposto pela equipe econômica no ano passado.

Ainda é possível fazer o saque-imediato liberado no ano passado?