Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise do coronavírus

Tudo que sabemos até agora sobre o novo saque do FGTS

Dinheiro será liberado para todos os cotistas do fundo. Uma das possibilidades é permitir o resgate de até R$ 6,1 mil, o teto do INSS

Publicado em 18 de Março de 2020 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 14:06
Trabalhadores esperam por novo saque nas contas do FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ATUALIZAÇÃO: Medida Provisória publicada em 7 de abril autorizou o resgate de até R$ 1.045 por trabalhador com contas ativas e inativas do FGTS. O valor do saque não chegou ao teto do INSS como havia falado a princípio o ministro da Economia, Paulo Guedes.
O governo federal anunciou que vai autorizar uma nova leva de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) para tentar reduzir os impactos da crise econômica provocada pelo coronavírus. Alguns detalhes do novo resgate ainda serão divulgadas pelo governo que prepara uma medida provisória para autorizar o pagamento aos trabalhadores cotistas. 

O QUE SABEMOS ATÉ AGORA SOBRE O SAQUE DO FGTS?

Quem poderá fazer o novo saque-imediato do FGTS?

De acordo com o diretor de Programa na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e curador do Conselho do FGTS, Julio Cesar Costa Pinto, o novo saque será liberado para todos os trabalhadores cotistas do fundo. São trabalhadores da iniciativa privada que  atuam de carteira assinada e que ganharam o direito de ter uma conta de FGTS.

Coronavírus afeta a rotina dos capixabas

Veja Também

Coronavírus: novo saque do FGTS deve liberar até R$ 6,1 mil a cotista

As últimas notícias sobre coronavírus no ES, no Brasil e no mundo

Direitos e deveres de quem está em home office devido ao coronavírus

Na última liberação de saque-imediato, 1,98 milhão de pessoas no Espírito Santo tiveram direito ao saque. No Brasil, foram mais de 96 milhões de cotistas. No entanto, como alguns podem ter retirado todo o valor que tinham na conta, o número de pessoas beneficiadas pode ser menor.

Quanto poderá ser sacado?

Costa Pinto informou que o valor ainda não foi definido  já que é preciso saber quanto o governo poderá liberar do FGTS sem prejudicar os investimentos que em habitação, infraestrutura, entre outros.

Veja Também

Afastamento do trabalho por coronavírus: saiba seus direitos

ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, disse em coletiva de imprensa na segunda-feira (16) que estuda permitir que o valor das retiradas seja limitada ao teto dos benefícios do INSS, hoje em R$ 6.101,06. Obviamente que o total a ser retirado também vai depender de quanto cada trabalhador tem na conta.

Quando começam os saques?

Ainda não há uma data definida para que as pessoas comecem a retirar o dinheiro neste novo saque-imediato. Como o antigo saque permitido pelo governo federal ainda no ano passado só termina no dia 31 de março, é bem provável que uma nova rodada de retirada de dinheiro só seja permitia a partir de abril.

Veja Também

Gripe, resfriado ou coronavírus? Entenda quando procurar o hospital

Segundo o jornal O Globo, o novo saque só deverá ser liberado no segundo semestre. A informação seria de uma fonte do governo que pondera que não adiantaria autorizar os resgates agora porque não há disposição da população para gastar o dinheiro.

Onde serão feitos os saques?

Existe a possibilidade de que os cotistas do FGTS recebam os valores nas contas que indicarem à Caixa, mesmo que ela seja em outros bancos. Atualmente o saque é feito diretamente na Caixa, porém, para evitar aglomerações nas agências, o governo federal estuda liberar o dinheiro de maneira mais rápida pelo depósito bancário.

Já está tudo certo para liberar o dinheiro?

Ainda não. A medida provisória precisa ser editada e depois vai depender de aprovação da Câmara dos Deputados. Uma espécie de transferência de recursos do PIS/Pasep para o FGTS vai ser proposta pelo governo federal para viabilizar os saques. É essa proposta que deverá ser discutida pelos deputados. 

Veja Também

Supermercados do ES querem limitar número de clientes e de itens vendidos

O dinheiro também poderá ser retirado das contas inativas do FGTS?

É bem provável que sim. Segundo Julio Cesar Costa Pinto, a ideia é fazer o novo saque-imediato nos mesmos moldes do que está em vigor e foi proposto pela equipe econômica no ano passado.

Ainda é possível fazer o saque-imediato liberado no ano passado?

Sim. No ano passado o governo federal liberou o saque de até R$ 500 por cada conta que o trabalhador tenha no FGTS. O prazo para a retirada do dinheiro é 31 de março. Assim, quem não retirou o dinheiro ainda tem alguns dias para fazer o saque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados