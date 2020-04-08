Saque de até R$ 1.045 do FGTS é autorizado por Medida Provisória

Saque-imediato do FGTS poderá ser feito na boca do caixa Crédito: Divulgação

Na noite de terça-feira (7), o governo federal emitiu uma Medida Provisória, publicando-a numa edição extra do Diário Oficial, para autorizar os cotistas a terem acesso ao dinheiro.

A Caixa deve ainda preparar um calendário de resgate, mas, assim como do saque-imediato realizado entre o ano passado e este ano, quem tem contas poupança e corrente no banco poderá resgatar primeiro.

Desta vez, o valor de saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador. No último resgate, os cotistas poderiam retirar até R$ 500 de cada conta que tinha. Serão retirados primeiros recursos das contas de contratos de trabalho extintos e com menor saldo.

Mas o valor liberado agora visa a não comprometer os recursos do FGTS. Parte dos recursos que será usada para ir às mãos dos trabalhadores virá do PIS-Pasep, fundo extinto pela mesma MP.