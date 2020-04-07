Empresas podem suspender recolhimento do FGTS. Saiba como fazer

Em caso de demissão

Os empregadores que quiserem suspender o recolhimento do FGTS referentes aos meses de março, abril e maio de 2020, sem a cobrança de multa e encargos, devem declarar as informações dos trabalhadores via formulário SEFIP, utilizando obrigatoriamente a Modalidade 1, até o dia 07 do mês seguinte. No caso do empregador doméstico, a declaração deve ser feita pelo eSocial. Isso significa que o FGTS referente a março deve ser pago até 7 de abril; o de abril, até 7 maio; e o de junho, até 7 de julho.



Todas as declarações feitas no prazo serão divididas em seis parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento em 7 de julho e a última em 7 de dezembro deste ano. Caso o empregador não pague essas parcelas no prazo, incidirão multa e encargos a partir da data de vencimento de cada parcela.



Os empregadores (inclusive domésticos) que fizerem a suspensão do recolhimento no prazo correto terão o valor declarado automaticamente parcelado para pagamento entre julho e dezembro de 2020. A Caixa ainda não declarou como será feita a quitação das parcelas.

