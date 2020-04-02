Receita vai manter cronograma de restituições do Imposto de Renda

Prazo para prestar contas ao "leão" e declarar o Imposto de Renda foi prorrogado Crédito: Pixabay

30 de junho. No entanto, segundo a Receita, o calendário de restituições não deve sofrer alterações e elas começam a ser pagas a partir de 29 de maio. O governo federal adiou em dois meses o prazo de entrega do Imposto de Renda (IR) 2020, ano base 2019. Com isso, os contribuintes podem enviar seus dados à Receita Federal (RF) até o dia. No entanto, segundo a Receita, o calendário de restituições não deve sofrer alterações e elas começam a ser pagas a partir de

O secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, em coletiva à imprensa na noite desta quinta-feira (02), afirmou que, no primeiro lote de devoluções, devem ser liberados cerca de R$ 2 bilhões. "Ao todo, serão devolvidos aos contribuintes R$ 26 bilhões até setembro, e quem entregar primeiro recebe primeiro", apontou.

Neste ano, a Receita pagará a restituição do IR em cinco lotes, com início no dia 29 de maio e o segundo lote pago em 30 de junho. De modo geral, os dois primeiros são para contribuintes que fazem parte das prioridades, como idosos acima de 60 anos, deficientes ou com doenças graves, ou que tenham dependentes no IR nestas condições, e profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério.

São esperados 32 milhões de declarações em todo o país, mas, até as 11 horas de quarta-feira (1º), apenas 8,8 milhões foram entregues.

O delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, Ivon Pontes Schayder, afirma que o aumento do prazo de entrega é uma forma de ajudar tanto o contribuinte quanto a própria União. "Com o isolamento, as pessoas estão com dificuldades de conseguir os documentos necessários para declarar o IR. A não postergação do prazo poderia gerar muitos questionamentos futuros", aponta.

CRONOGRAMA DE RESTITUIÇÃO DO IR

lote - 29/05 lote - 30/06 lote - 31/07 lote - 28/08 lote - 30/09



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