Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: Sejus cria novas regras para visita a presos no ES
Prevenção

Coronavírus: Sejus cria novas regras para visita a presos no ES

A partir desta quinta-feira (19) fica limitado o número de um visitante por preso; também fica proibida a entrada de menores de idade e de pessoas com sintomas do novo coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:12
Visitações a presídios estão sob um sistema mais rígido por causa do novo coronavírus Crédito: Arquivo
Para tentar evitar a transmissão do novo coronavírus no sistema prisional capixaba, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) estabeleceu novas regras para a visitação de detentos, que já valem a partir desta quinta-feira (19), para todas as unidades do Espírito Santo. Entre as principais mudanças está:
  • A limitação de um visitante por interno;
  • A proibição de visitas por crianças e jovens com menos de 18 anos de idade;
  • O impedimento de visitas por quem apresentar sintomas característicos da doença;
  • A não autorização da visita por quem tenha tido contato com pessoas suspeitas ou diagnosticadas com o Covid-19.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para fazer o controle nestes últimos dois casos, todos os visitantes terão que responder a um questionário, que será aplicado no momento imediatamente anterior à visita, que tem dias e horários específicos. Caso se enquadre em um desses perfis, a pessoa será impedida de entrar e a visita será reagendada.

3 pessoas

Antes, cada visita permitia a entrada de dois adultos e uma criança
Além disso, o protocolo também recomenda que visitantes do grupo de risco adiem a ida aos presídios para um período mais oportuno. Ou seja, idosos, tuberculosos, portadores de HIV, diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças crônicas não devem realizar as visitas, já que têm a tendência de sofrer efeitos mais graves, caso contraiam o novo coronavírus.

ATIVIDADES SUSPENSAS

Com este novo protocolo da Sejus, também ficaram suspensos os cursos de qualificação profissional e as assistências religiosas, que são feitas por voluntários. As atividades escolares estão previstas para acontecerem até esta sexta-feira (20) e serão totalmente suspensas a partir da próxima semana.

ÁREA DE ISOLAMENTO CRIADA

Embora ainda não tenha nenhum caso suspeito ou confirmado de Covid-19 no sistema prisional capixaba, a Sejus estabeleceu áreas de isolamento para aqueles que, por ventura, apresentarem os sintomas da doença. Os presos que estão dando entrada nos presídios também estão passando por uma avaliação prévia a fim de descartar o contágio pelo vírus.

HIGIENE TAMBÉM ESTÁ REFORÇADA

Outra medida preventiva adotada é o reforço da higienização das áreas de trabalho e uma orientação, nesse mesmo sentido, para servidores e visitantes. Disponibilizamos álcool em gel nas áreas de acesso aos presídios e reforçamos com as equipes a necessidade da manutenção de higiene, garantiu Luiz Carlos Cruz, secretário estadual de Justiça.

Veja Também

Mulher com coronavírus está na UTI de hospital particular em Vitória

Aprenda a higienizar itens do dia a dia e evitar a transmissão de vírus

Coronavírus: Casagrande vai restringir acesso a supermercados e bancos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados