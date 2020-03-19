Coronavírus: Sejus cria novas regras para visita a presos no ES

Visitações a presídios estão sob um sistema mais rígido por causa do novo coronavírus Crédito: Arquivo

Para tentar evitar a transmissão do novo coronavírus no sistema prisional capixaba, a Secretaria Estadual de Justiça ( Sejus ) estabeleceu novas regras para a visitação de detentos, que já valem a partir desta quinta-feira (19), para todas as unidades do Espírito Santo . Entre as principais mudanças está:

A limitação de um visitante por interno;

A proibição de visitas por crianças e jovens com menos de 18 anos de idade;

O impedimento de visitas por quem apresentar sintomas característicos da doença;

A não autorização da visita por quem tenha tido contato com pessoas suspeitas ou diagnosticadas com o Covid-19.

Para fazer o controle nestes últimos dois casos, todos os visitantes terão que responder a um questionário, que será aplicado no momento imediatamente anterior à visita, que tem dias e horários específicos. Caso se enquadre em um desses perfis, a pessoa será impedida de entrar e a visita será reagendada.

3 pessoas Antes, cada visita permitia a entrada de dois adultos e uma criança

Além disso, o protocolo também recomenda que visitantes do grupo de risco adiem a ida aos presídios para um período mais oportuno. Ou seja, idosos, tuberculosos, portadores de HIV, diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças crônicas não devem realizar as visitas, já que têm a tendência de sofrer efeitos mais graves, caso contraiam o novo coronavírus.

ATIVIDADES SUSPENSAS

Com este novo protocolo da Sejus, também ficaram suspensos os cursos de qualificação profissional e as assistências religiosas, que são feitas por voluntários. As atividades escolares estão previstas para acontecerem até esta sexta-feira (20) e serão totalmente suspensas a partir da próxima semana.

ÁREA DE ISOLAMENTO CRIADA

Embora ainda não tenha nenhum caso suspeito ou confirmado de Covid-19 no sistema prisional capixaba, a Sejus estabeleceu áreas de isolamento para aqueles que, por ventura, apresentarem os sintomas da doença. Os presos que estão dando entrada nos presídios também estão passando por uma avaliação prévia a fim de descartar o contágio pelo vírus.

HIGIENE TAMBÉM ESTÁ REFORÇADA