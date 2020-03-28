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Hospital Universitário

Enfermeiro do Hucam, em Vitória, é diagnosticado com coronavírus

Segundo o hospital, o servidor foi afastado na última terça-feira (24) e está em isolamento residencial

Publicado em 28 de Março de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 20:52
Hucam
Hucam Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta
Enfermeiro do Hucam, em Vitória, é diagnosticado com coronavírus
Um enfermeiro que trabalha no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, foi contaminado pelo novo coronavírus. O resultado do exame que comprovou a Covid-19 saiu nesta semana.
A informação foi confirmada pelo hospital, que contou ainda que o funcionário passa bem e está em isolamento residencial com estado clínico estável.
Segundo o hospital, o servidor foi afastado na última terça-feira (24). Uma fonte da reportagem contou que o enfermeiro atuaria em um setor que tem pacientes com sintomas da Covid-19.

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MEDIDAS DE COMBATE

Em nota, o Hucam destacou ainda que, desde os primeiros anúncios da Covid -19 no país, adotou as seguintes medidas para o combate ao vírus e a preservação dos pacientes e profissionais:
  • Suspendeu a realização de cirurgias, consultas, e exames eletivos para reduzir a circulação de pessoas;
  • Suspendeu visitas e restringiu acesso a acompanhantes;
  • Pacientes dos ambulatórios, das unidades de internação e colaboradores (servidores, empregados públicos, professores, terceirizados e estudantes que atuam no Hucam-Ufes) passam a ter o rastreamento para COVID-19 estabelecido em fluxogramas específicos de atendimento;
  • Protocolos de higienização dos ambientes hospitalares foram revisados e intensificados;
  • Foram realizadas sessões de capacitação dos colaboradores quanto à doença e ao uso correto de equipamentos de proteção individual

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