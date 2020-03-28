Hucam Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Enfermeiro do Hucam, em Vitória, é diagnosticado com coronavírus

Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, foi contaminado pelo Um enfermeiro que trabalha no, em Vitória, foi contaminado pelo novo coronavírus . O resultado do exame que comprovou a Covid-19 saiu nesta semana.

A informação foi confirmada pelo hospital, que contou ainda que o funcionário passa bem e está em isolamento residencial com estado clínico estável.

Segundo o hospital, o servidor foi afastado na última terça-feira (24). Uma fonte da reportagem contou que o enfermeiro atuaria em um setor que tem pacientes com sintomas da Covid-19.

O Hucam informou que o caso é monitorado pela equipe da Comissão de Controle de Infecção Intra-Hospitalar e de Infectologia, no ambulatório criado para atender os colaboradores que apresentarem sintomas compatíveis com a doença.

MEDIDAS DE COMBATE

Em nota, o Hucam destacou ainda que, desde os primeiros anúncios da Covid -19 no país, adotou as seguintes medidas para o combate ao vírus e a preservação dos pacientes e profissionais: