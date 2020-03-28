Enfermeiro do Hucam, em Vitória, é diagnosticado com coronavírus
Um enfermeiro que trabalha no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, foi contaminado pelo novo coronavírus. O resultado do exame que comprovou a Covid-19 saiu nesta semana.
A informação foi confirmada pelo hospital, que contou ainda que o funcionário passa bem e está em isolamento residencial com estado clínico estável.
Segundo o hospital, o servidor foi afastado na última terça-feira (24). Uma fonte da reportagem contou que o enfermeiro atuaria em um setor que tem pacientes com sintomas da Covid-19.
O Hucam informou que o caso é monitorado pela equipe da Comissão de Controle de Infecção Intra-Hospitalar e de Infectologia, no ambulatório criado para atender os colaboradores que apresentarem sintomas compatíveis com a doença.
MEDIDAS DE COMBATE
Em nota, o Hucam destacou ainda que, desde os primeiros anúncios da Covid -19 no país, adotou as seguintes medidas para o combate ao vírus e a preservação dos pacientes e profissionais:
- Suspendeu a realização de cirurgias, consultas, e exames eletivos para reduzir a circulação de pessoas;
- Suspendeu visitas e restringiu acesso a acompanhantes;
- Pacientes dos ambulatórios, das unidades de internação e colaboradores (servidores, empregados públicos, professores, terceirizados e estudantes que atuam no Hucam-Ufes) passam a ter o rastreamento para COVID-19 estabelecido em fluxogramas específicos de atendimento;
- Protocolos de higienização dos ambientes hospitalares foram revisados e intensificados;
- Foram realizadas sessões de capacitação dos colaboradores quanto à doença e ao uso correto de equipamentos de proteção individual
Dos 61 casos da Covid-19 confirmados no Espírito Santo, 12 pessoas já se recuperaram da doença e seis estão internadas. Desses seis, três pacientes precisam de mais cuidados e estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).