Coronavírus: ES tem 12 pessoas curadas e três na UTI

Dos 61 casos da Covid-19 confirmados no Espírito Santo, 12 infectados já se recuperaram da doença e são considerados curados. Outros seis seguem internados, sendo três em Unidades de Tratamento Intensiva (UTIs). Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com boletim divulgado na noite deste sábado (28), 42 pacientes estão em isolamento residencial, em recuperação.
Dos sete novos registros em 24 horas considerando que os dados desta sexta-feira (27) indicavam 54 casos no Estado:
- Três são de Vila Velha;
- Dois de Vitória;
- Um de Guarapari (primeiro caso da cidade);
- Um de Itapemirim (primeiro caso da cidade)
Mais 83 casos investigados deram negativo para a Covid-19. Outras 984 notificações seguem em investigação e aguardam resultados de exames. Na sexta-feira, número de investigados era 1.101.