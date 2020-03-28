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Dados da Sesa

Coronavírus: ES tem 12 pessoas curadas e três na UTI

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  outros 42 infectados estão em isolamento residencial

Publicado em 28 de Março de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 20:07
Dos 61 casos da Covid-19 confirmados no Espírito Santo, 12 infectados já se recuperaram da doença e são considerados curados. Outros seis seguem internados, sendo três em Unidades de Tratamento Intensiva (UTIs). Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com boletim divulgado na noite deste sábado (28), 42 pacientes estão em isolamento residencial, em recuperação. 
CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa
Dos sete novos registros em 24 horas  considerando que os dados desta sexta-feira (27) indicavam 54 casos no Estado:
Mais 83 casos investigados deram negativo para a Covid-19. Outras 984 notificações seguem em investigação e aguardam resultados de exames. Na sexta-feira, número de investigados era 1.101.

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