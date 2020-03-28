Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - sobe para 61 o número de casos confirmados

Três são de Vila Velha

Dois de Vitória

Um de Guarapari (primeiro caso da cidade)

Um de Itapemirim (primeiro caso da cidade)

Mais 83 casos investigados deram negativo para a Covid-19. Outras 984 notificações seguem em investigação e aguardam resultados de exames. Na sexta-feira, número de investigados era 1.101

ESTADO DE SAÚDE DOS INFECTADOS

12 pacientes já estão curados

42 estão em isolamento residencial

6 estão internados, sendo três em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

MUNICÍPIOS

Os casos confirmados estão em Vila Velha (24), Vitória (20), Serra (5), Linhares (4), Guarapari (1), Itapemirim (1), São Roque do Canaã (1), Santa Teresa (1), Cariacica (1), Castelo (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1).

Um dos casos pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.