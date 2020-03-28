O Espírito Santo tem 61 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) até a noite deste sábado (28). A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande. Dos sete novos registros em 24 horas considerando que os dados desta sexta-feira (27) indicavam 54 casos no Estado:
Coronavírus no ES - sobe para 61 o número de casos confirmados
- Três são de Vila Velha
- Dois de Vitória
- Um de Guarapari (primeiro caso da cidade)
- Um de Itapemirim (primeiro caso da cidade)
Mais 83 casos investigados deram negativo para a Covid-19. Outras 984 notificações seguem em investigação e aguardam resultados de exames. Na sexta-feira, número de investigados era 1.101.
ESTADO DE SAÚDE DOS INFECTADOS
- 12 pacientes já estão curados
- 42 estão em isolamento residencial
- 6 estão internados, sendo três em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
MUNICÍPIOS
Os casos confirmados estão em Vila Velha (24), Vitória (20), Serra (5), Linhares (4), Guarapari (1), Itapemirim (1), São Roque do Canaã (1), Santa Teresa (1), Cariacica (1), Castelo (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1).
Um dos casos pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.