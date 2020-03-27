Coronavírus no ES: sobe para 54 o número de casos confirmados

Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels

O Espírito Santo tem 54 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a noite desta sexta-feira (27). A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande. Outros 1.105 estão sendo investigados.

Durante a coletiva, no início da noite, o governador chegou a falar em 53 casos. Mas, uma hora depois, atualizou o número para 54 após mais um caso ser notificado na rede particular de saúde. Dos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 34 estão em isolamento residencial e sete estão internados, sendo três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

MUNICÍPIOS

Os casos confirmados estão em Vila Velha (21), Vitória (18), Serra (5), Linhares (4), São Roque do Canaã (1), Santa Teresa (1), Cariacica (1), Castelo (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1).

Um dos casos pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.