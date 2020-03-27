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Covid-19

Coronavírus no ES: sobe para 54 o número de casos confirmados

Informação foi confirmada  pelo governador Renato Casagrande

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:18
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O Espírito Santo tem  54  casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a noite desta sexta-feira (27).  A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande. Outros 1.105 estão sendo investigados. 
Durante a coletiva, no início da noite, o governador chegou a falar em 53 casos. Mas, uma hora depois, atualizou o número para 54 após mais um caso ser  notificado na rede particular de saúde. Dos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 34 estão em isolamento residencial e sete estão internados, sendo três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

MUNICÍPIOS

Os casos confirmados estão em Vila Velha (21), Vitória (18), Serra (5), Linhares (4), São Roque do Canaã (1), Santa Teresa (1), Cariacica (1), Castelo (1) e Cachoeiro de Itapemirim (1). 
Um dos casos pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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