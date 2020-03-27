Coronavírus: clima pode aumentar incidência, diz Prefeitura de Apiacá

Município de Apiacá Crédito: Divulgação/DER

Para a secretária de Saúde Carmerina Guizzi Carvalho, a incidência pode ter relação com o período do ano, que começa a ter temperaturas mais amenas. Apiacá é uma cidade quente e nesta época do ano muitas pessoas ficam gripadas. Isso é de praxe. Seguimos o protocolo e notificamos todos os casos suspeitos, frisou a secretária.

A secretária disse ainda que acompanha diariamente todas as pessoas que apresentaram sintomas da Covid-19. Já temos quatro casos descartados, que devem ainda aparecer no sistema da Sesa. Os demais suspeitos permanecem em isolamento domiciliar e apresentam boa recuperação, informou Carmerina Guizzi.

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Ao lado de Apiacá, Bom Jesus do Norte segue em terceiro lugar no Sul entre as cidades com mais suspeitos. O município tem 10.254 moradores e 10 casos suspeitos de coronavírus até o momento, segundo a Sesa.

Bom Jesus do Norte realiza desinfecção de praças e prédios públicos Crédito: Divulgação

A assessoria de comunicação do município disse ainda que a divisa com o Estado do Rio de Janeiro pode influenciar no aumento de casos. O fluxo de trabalhadores entre os dois municípios e a ligação das duas cidades é muito grande, de acordo com o município.