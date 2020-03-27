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Covid-19

Coronavírus: clima pode aumentar incidência, diz Prefeitura de Apiacá

Segundo a secretária de Saúde do município, pessoas com sintomas gripais são comuns nesta época de mudança de temperaturas

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:03
Município de Apiacá
Município de Apiacá Crédito: Divulgação/DER
Os casos suspeitos do novo coronavírus nos pequenos municípios do extremo sul do Estado chamam atenção. Para se ter ideia, Apiacá, com 7.932 moradores contabiliza até o momento 19 casos suspeitos da doença e está em segundo lugar no ranking entre os municípios sulinos divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), perdendo apenas para Cachoeiro de Itapemirim, a maior cidade da região, com 24 casos em investigação.
Para a secretária de Saúde Carmerina Guizzi Carvalho, a incidência pode ter relação com o período do ano, que começa a ter temperaturas mais amenas. Apiacá é uma cidade quente e nesta época do ano muitas pessoas ficam gripadas. Isso é de praxe. Seguimos o protocolo e notificamos todos os casos suspeitos, frisou a secretária.

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A secretária disse ainda que acompanha diariamente todas as pessoas que apresentaram sintomas da Covid-19. Já temos quatro casos descartados, que devem ainda aparecer no sistema da Sesa. Os demais suspeitos permanecem em isolamento domiciliar e apresentam boa recuperação, informou Carmerina Guizzi.

DIVISA

Ao lado de Apiacá, Bom Jesus do Norte segue em terceiro lugar no Sul entre as cidades com mais suspeitos. O município tem 10.254 moradores e 10 casos suspeitos de coronavírus até o momento, segundo a Sesa.
Bom Jesus do Norte realiza desinfecção de praças e prédios públicos
Bom Jesus do Norte realiza desinfecção de praças e prédios públicos Crédito: Divulgação
A assessoria de comunicação do município disse ainda que a divisa com o Estado do Rio de Janeiro pode influenciar no aumento de casos. O fluxo de trabalhadores entre os dois municípios e a ligação das duas cidades é muito grande, de acordo com o município.
A Secretaria de Saúde informou que segue fazendo uma busca ativa de pessoas que possam estar doentes e servidores fazem a desinfecção de praças e prédios públicos, entre outras ações, para conter o avanço do coronavírus. O comércio segue com restrições no atendimento, assim como a entrada de ônibus e vans com transporte de passageiros de outros municípios.

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