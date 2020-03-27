Coronavírus: clima pode aumentar incidência, diz Prefeitura de Apiacá

Os casos suspeitos do novo coronavírus nos pequenos municípios do extremo sul do Estado chamam atenção. Para se ter ideia, Apiacá, com 7.932 moradores contabiliza até o momento 19 casos suspeitos da doença e está em segundo lugar no ranking entre os municípios sulinos divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), perdendo apenas para Cachoeiro de Itapemirim, a maior cidade da região, com 24 casos em investigação.
Para a secretária de Saúde Carmerina Guizzi Carvalho, a incidência pode ter relação com o período do ano, que começa a ter temperaturas mais amenas. Apiacá é uma cidade quente e nesta época do ano muitas pessoas ficam gripadas. Isso é de praxe. Seguimos o protocolo e notificamos todos os casos suspeitos, frisou a secretária.
A secretária disse ainda que acompanha diariamente todas as pessoas que apresentaram sintomas da Covid-19. Já temos quatro casos descartados, que devem ainda aparecer no sistema da Sesa. Os demais suspeitos permanecem em isolamento domiciliar e apresentam boa recuperação, informou Carmerina Guizzi.
DIVISA
Ao lado de Apiacá, Bom Jesus do Norte segue em terceiro lugar no Sul entre as cidades com mais suspeitos. O município tem 10.254 moradores e 10 casos suspeitos de coronavírus até o momento, segundo a Sesa.
A assessoria de comunicação do município disse ainda que a divisa com o Estado do Rio de Janeiro pode influenciar no aumento de casos. O fluxo de trabalhadores entre os dois municípios e a ligação das duas cidades é muito grande, de acordo com o município.
A Secretaria de Saúde informou que segue fazendo uma busca ativa de pessoas que possam estar doentes e servidores fazem a desinfecção de praças e prédios públicos, entre outras ações, para conter o avanço do coronavírus. O comércio segue com restrições no atendimento, assim como a entrada de ônibus e vans com transporte de passageiros de outros municípios.