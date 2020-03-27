Castelo registra primeiro caso confirmado de coronavírus

De acordo com a Prefeitura de Castelo, o paciente está bem, em isolamento domiciliar e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica. No município, a orientação é que todos permaneçam em casa. As unidades de saúde estão abertas das 7h às 16h, para atendimento exclusivo de síndromes gripais e casos suspeitos de coronavírus.