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2º no Sul do ES

Castelo registra primeiro caso confirmado de coronavírus

O município, no Sul do ES, ainda investiga outros seis casos suspeitos do novo vírus

Publicado em 27 de Março de 2020 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 11:07
Castelo, no Sul do ES
Castelo, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Castelo
O município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, registrou nesta quinta-feira (26), o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19). Agora, a Região Sul do Espírito Santo totaliza dois casos confirmados - o primeiro foi em Cachoeiro de Itapemirim. Castelo ainda investiga outros seis casos suspeitos do novo vírus.
De acordo com a Prefeitura de Castelo, o paciente está bem, em isolamento domiciliar e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica. No município, a orientação é que todos permaneçam em casa. As unidades de saúde estão abertas das 7h às 16h, para atendimento exclusivo de síndromes gripais e casos suspeitos de coronavírus.

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Prefeitura de Castelo determina fechamento de espaços públicos

O comércio de Castelo e espaços públicos estão fechados, a Feira Livre da Agricultura Familiar e os serviços do Transporte Cidadão estão suspensos. O setor público, segundo a assessoria, está trabalhando em sistema de revezamento.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o Espírito Santo tem 48 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quinta-feira (26). Os novos registros foram nos municípios de Vila Velha (3), Vitória (2), Serra (2) e Castelo (1).

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