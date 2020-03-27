Castelo registra primeiro caso confirmado de coronavírus

O município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, registrou nesta quinta-feira (26), o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19). Agora, a Região Sul do Espírito Santo totaliza dois casos confirmados - o primeiro foi em Cachoeiro de Itapemirim. Castelo ainda investiga outros seis casos suspeitos do novo vírus.
De acordo com a Prefeitura de Castelo, o paciente está bem, em isolamento domiciliar e acompanhamento da Vigilância Epidemiológica. No município, a orientação é que todos permaneçam em casa. As unidades de saúde estão abertas das 7h às 16h, para atendimento exclusivo de síndromes gripais e casos suspeitos de coronavírus.
O comércio de Castelo e espaços públicos estão fechados, a Feira Livre da Agricultura Familiar e os serviços do Transporte Cidadão estão suspensos. O setor público, segundo a assessoria, está trabalhando em sistema de revezamento.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), o Espírito Santo tem 48 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quinta-feira (26). Os novos registros foram nos municípios de Vila Velha (3), Vitória (2), Serra (2) e Castelo (1).