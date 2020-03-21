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Coronavírus

Cachoeiro registra o primeiro caso confirmado de coronavírus

Segundo prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, caso da doença não foi por transmissão comunitária

Publicado em 20 de Março de 2020 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 21:14
Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, tem o primeiro caso confirmado do novo coronavírus. A notícia foi dada pelo governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20). Segundo prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, o caso não é de transmissão comunitária.
O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) contabiliza até o momento 655 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados. Em Cachoeiro, são 14 casos notificados, destes oito são suspeitos e cinco foram descartados.

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Em um vídeo, divulgado pelas redes sociais, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim pede a colaboração da população, que permaneça em casa. Durante a manhã, Coelho decretou o fechamento do comércio por sete dias. Podemos informar, neste momento, é que não se trata de uma transmissão comunitária, que nossa vigilância epidemiológica está em contato com o caso e tomando todas as medidas de prevenção necessárias. Nossa luta esta apenas no início e é importante que todos entendam a importância de isolamento neste momento, disse Victor Coelho.

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