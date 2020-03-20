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Covid-19

Coronavírus: Itapemirim vai barrar a entrada de turistas na cidade

Medida divulgada em um decreto tem o objetivo de impedir a transmissão do novo coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 19:36
Águas cristalinas e muita beleza na Ilha dos Franceses em Itapemirim Crédito: PMI
Assim como a prefeitura de Guarapari Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, publicou um decreto que proíbe a entrada e circulação de veículos de turismo e excussões no balneário por conta do risco da contaminação do novo coronavírus. O município também faz uma série de restrições ao uso do espaço público.
As praias e lagoas de Itapemirim são muito frequentadas durante todo o verão por turistas. Porém, o decreto publicado na noite dessa quinta-feira (19) suspende essa visitação. De acordo com a prefeitura, neste sábado (21), dia de maior movimento no balneário, a guarda municipal e salva-vidas irão atuar em pontos estratégicos.

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Segundo o documento, fica proibida a entrada e circulação de ônibus de turismo, excursão, micro-ônibus, vans e similares no município. Além disso, não podem circular equipamentos turísticos privados para o transporte coletivo de pessoas, como escunas e trenzinhos.
O decreto ainda suspende atendimento presencial, mantendo atendimento remoto, online nas repartições públicas municipais e redução da carga horária de 9h as 16h. Para dúvidas, a população pode entrar em contato com a ouvidoria municipal (28) 99932-3922. O município, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, possui um caso suspeito da doença. 

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