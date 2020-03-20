Coronavírus: Itapemirim vai barrar a entrada de turistas na cidade

Águas cristalinas e muita beleza na Ilha dos Franceses em Itapemirim Crédito: PMI

Assim como a prefeitura de Guarapari, Itapemirim , no Litoral Sul do Estado, publicou um decreto que proíbe a entrada e circulação de veículos de turismo e excussões no balneário por conta do risco da contaminação do novo coronavírus . O município também faz uma série de restrições ao uso do espaço público.

As praias e lagoas de Itapemirim são muito frequentadas durante todo o verão por turistas. Porém, o decreto publicado na noite dessa quinta-feira (19) suspende essa visitação. De acordo com a prefeitura, neste sábado (21), dia de maior movimento no balneário, a guarda municipal e salva-vidas irão atuar em pontos estratégicos.

Segundo o documento, fica proibida a entrada e circulação de ônibus de turismo, excursão, micro-ônibus, vans e similares no município. Além disso, não podem circular equipamentos turísticos privados para o transporte coletivo de pessoas, como escunas e trenzinhos.