Coronavírus: Itapemirim vai barrar a entrada de turistas na cidade

Assim como a prefeitura de Guarapari, Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, publicou um decreto que proíbe a entrada e circulação de veículos de turismo e excussões no balneário por conta do risco da contaminação do novo coronavírus. O município também faz uma série de restrições ao uso do espaço público.
As praias e lagoas de Itapemirim são muito frequentadas durante todo o verão por turistas. Porém, o decreto publicado na noite dessa quinta-feira (19) suspende essa visitação. De acordo com a prefeitura, neste sábado (21), dia de maior movimento no balneário, a guarda municipal e salva-vidas irão atuar em pontos estratégicos.
Segundo o documento, fica proibida a entrada e circulação de ônibus de turismo, excursão, micro-ônibus, vans e similares no município. Além disso, não podem circular equipamentos turísticos privados para o transporte coletivo de pessoas, como escunas e trenzinhos.
O decreto ainda suspende atendimento presencial, mantendo atendimento remoto, online nas repartições públicas municipais e redução da carga horária de 9h as 16h. Para dúvidas, a população pode entrar em contato com a ouvidoria municipal (28) 99932-3922. O município, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, possui um caso suspeito da doença.