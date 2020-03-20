Coronavírus no ES: 'Não vá à praia', pede tenente-coronel dos Bombeiros

Praia de Itaparica com movimento de banhistas nesta sexta-feira (20) Crédito: Ricardo Medeiros

Em um vídeo publicado em uma das redes sociais do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBES) no final da manhã desta sexta-feira (20), o tenente-coronel Carlos Wagner Borges faz um apelo à população capixaba para que, com o fim de semana se aproximando e tempo favorável para praia, as pessoas não saiam de casa. O pedido é por conta da contaminação do novo coronavírus

No vídeo, o tenente-coronel reforça que o coronavírus já chegou no Espírito Santo, e pede que as pessoas não entrem em pânico. "Todas as ações do governo estão sendo adotadas para que a sociedade do Estado esteja coberta em todas as suas necessidades", argumentou.

Quanto às praias, Carlos Wagner confessa que o tempo está atrativo, mas pede que as pessoas não saiam de suas casas. "Precisamos permanecer em casa. O sol está atrativo a irmos até a praia, mas essas ações de aglomeração de público, de gente, faz com que a fase comunitária chegue ao nosso Estado. E não é isso que queremos. Vamos fazer prevenção", conclui.