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Isolamento

Coronavírus no ES: 'Não vá à praia', pede tenente-coronel dos Bombeiros

Em vídeo, tenente-coronel Carlos Wagner Borges faz um apelo à população capixaba; veja

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 16:05
Praia de Itaparica com movimento de banhistas nesta sexta-feira (20) Crédito: Ricardo Medeiros
Em um vídeo publicado em uma das redes sociais do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBES) no final da manhã desta sexta-feira (20), o tenente-coronel Carlos Wagner Borges faz um apelo à população capixaba para que, com o fim de semana se aproximando e tempo favorável para praia, as pessoas não saiam de casa. O pedido é por conta da contaminação do novo coronavírus.
No vídeo, o tenente-coronel reforça que o coronavírus já chegou no Espírito Santo, e pede que as pessoas não entrem em pânico. "Todas as ações do governo estão sendo adotadas para que a sociedade do Estado esteja coberta em todas as suas necessidades", argumentou.
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Quanto às praias, Carlos Wagner confessa que o tempo está atrativo, mas pede que as pessoas não saiam de suas casas. "Precisamos permanecer em casa. O sol está atrativo a irmos até a praia, mas essas ações de aglomeração de público, de gente, faz com que a fase comunitária chegue ao nosso Estado. E não é isso que queremos. Vamos fazer prevenção", conclui.
Por fim, o tenente-coronel pede a ampla divulgação do vídeo, para que as pessoas se conscientizem. "Tenho certeza que o povo capixaba imbuído do sentimento de prevenção, ombreando lado a lado com as equipes, juntos, é a favor da vida. Tenho certeza que com essas ações de prevenção, nós vamos salvar muitas vidas no nosso Estado", finaliza.

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