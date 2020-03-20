5 lições que aprendemos com o coronavírus

Vizinhos conversando pelas janelas de casa: novos costumes impostos pela pandemia do coronavírus Crédito: Shutterstock

Uma pandemia com grandes impactos na saúde e em níveis sociais, econômicos, políticos Uma situação apocalíptica, uns dizem. Enquanto o mundo tenta se adaptar à nova realidade em meio aos crescentes casos de coronavírus, as pessoas vão sobrevivendo como podem e tirando algumas lições importantes:

1 ª lição: Que devemos nos preocupar mais uns com os outros

A pandemia nos ensinou que precisamos nos cuidar, é claro. Mas também que é importante pensar nos demais. Ficar em casa, em isolamento, significa proteger nossa família, os vizinhos, os idosos, que são os mais vulneráveis. É atitude para evitar a propagação da doença.

Daí, diante da dificuldade, aprendemos a ser mais solidários e gentis, oferecer ajuda para compras da semana para nossos pais, para amigos. Se sabemos cantar, cantamos para alegrar os outros. Cada um doa um pouco de si, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente. A criatividade se sobressai nessas horas. Quem tem condições, paga a diária da faxineira que foi dispensada por motivos de segurança.

Também descobrimos que podemos cuidar do outro simplesmente tapando a boca ao espirrar ou ao tossir, porque, assim, evitamos transmitir possíveis doenças às pessoas ao redor.

Vale pensar no próximo na hora de ir à farmácia e ao supermercado. Ninguém precisar estocar comida e álcool. Compre o suficiente para você e sua família, pois o vírus afeta a todos. Espírito coletivo, pessoal!

2ª lição: Que devemos valorizar mais momentos especiais

O isolamento forçado pode parecer só ruim (é um pouco sim, é verdade), mas ele traz coisas boas. Na correria do dia a dia, muita gente tem deixado de lado momentos valiosos, como estar ao lado da família, à toa.

Brincar com as crianças sem pressa, dançar com elas, cozinhar uma comidinha saudável escutando música, arrumar cantinhos esquecidos da casa, rever fotos antigas

E quando isso tudo passar (porque vai passar!), reviver aquilo que é realmente prazeroso, como ir à cafeteria com amigos, bater papo com a galera na praia, curtir uma partida de futebol no estádio, pegar um cineminha no domingo à tarde.

3ª lição: Que devemos cuidar da nossa saúde (física e mental) o ano inteiro

Agora as atenções para a saúde estão redobradas. Tem gente reforçando a alimentação, bebendo mais água e se cobrando por que não foi ao médico antes para cuidar daquele probleminha chato na coluna ou por que não frequentou direito a academia.

Não adianta pensar em ganhar imunidade assim, num estalar de dedos. Saúde é algo que se conquista com o tempo, a partir de um conjunto de bons hábitos, que incluem sono regular, atividade física e alimentação equilibrada.

Ah, e já aprendemos que não é por qualquer sintoma que se procura um posto médico.

O confinamento tem feito muita gente descobrir-se ansioso, deprimido. Mais um motivo para colocar a saúde mental em dia. E de vez. Não esperar outra crise como essa para tratar algo tão sério.

4ª lição: Que devemos cuidar mais da nossa higiene pessoal

Tem gente agora lavando as mãos a cada 20 minutos e andando com o álcool em gel a tiracolo. Outra lição importante aprendida com o coronavírus: medidas simples de higiene podem salvar sua vida e evitar que os demais ao seu redor adoeçam por tabela. Quem sabe não é hora de adotar novos hábitos em casa e levar para sempre?

5ª lição: Que podemos trabalhar em home office

As empresas tiveram que se adaptar rapidamente ao home office, enviando seus funcionários para casa. Pode haver uma dificuldade de comunicação aqui, outra ali, mas já estão descobrindo que muitas funções poderão, perfeitamente, permanecer assim para sempre.