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Como se vestir e organizar seu tempo em home office

Especialistas dão dicas de como se vestir e otimizar a divisão do tempo trabalhando em casa

Publicado em 17 de Março de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 15:39
Home office é uma das formas de evitar novos contágios do novo coronavírus. Crédito: Pinterest
Em tempos de confinamento, o home office deixa de ser uma opção e passa a ser uma das principais formas de trabalho até que o período alarmante de prevenção ao novo coronavírus passe. Por isso, reunimos algumas dicas de como otimizar a divisão do tempo das tarefas e como se vestir de maneira confortável e profissional para trabalhar em casa.
Em primeiro lugar, é muito importante lembrar que, apesar de ser no aconchego do seu lar, trata-se de trabalho, por isso é necessário pensar a forma de se vestir. Afinal, nunca se sabe quando vamos receber uma chamada de vídeo ou reunião online com sua equipe.
"Não dá pra trabalhar de pijama, mas você pode optar por roupas confortáveis, leves e soltas"
Fernanda Trindade - Colunista da Revista ag e Consultora de moda
A primeira dica da colunista da Revista Ag e Consultora de moda Fernanda Trindade é não trabalhar de pijama, nosso cérebro precisa associar que estamos em atividade de trabalho e esse dresscode remete a um momento relaxante. Não dá pra trabalhar de pijama, mas você pode optar por roupas confortáveis, leves e soltas, sugere.
A dica para elas apostar em vestidos frescos, calças e bermudas de tecidos leves e o mesmo vale para as camisas. Os homens podem fazer o mesmo, deixar de lado os ternos e peças muito pesadas, complementa.
Em casos de reuniões online, você pode seguir a dica do conforto, mas é importante se vestir de forma apresentável. Vista-se de maneira confortável, mas como se fosse trabalhar na empresa mesmo, vale passar uma maquiagem leve e arrumar o cabelo, sugere a consultora.

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Como otimizar seu tempo

A psicóloga Especialista em Pessoas e Carreiras, Gisélia Freitas, afirma que é muito importante ter comprometimento. O primeiro passo é o planejamento e a disciplina, diz.
Além de criar um espaço confortável que tenha silêncio, acesso à internet, as ferramentas e que remeta a um ambiente de trabalho, é essencial determinar previamente a hora de cada atividade, criar uma rotina. É preciso saber os horários de acordar, de começar a trabalhar, de acessar os e-mails, de fazer os intervalos, de almoçar e de saída, orienta.
"Seja disciplinado, pois as redes sociais são uma das causas mais prejudiciais à produtividade do colaborador,"
Gisélia Freitas - Psicóloga Especialista em Pessoas e Carreiras
Faça intervalos de 15 minutos, não fique sentado por muito tempo e converse com sua família para evitar distrações, sugere a profissional. Além disso, é importante se atentar, para não cair na tentação e se distrair com as redes sociais. Seja disciplinado, pois as redes sociais são uma das causas mais prejudiciais à produtividade do colaborador, principalmente em casa, quando ele acha que ninguém está vendo, completa.

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