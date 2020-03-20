Dr. Infecto ensina o jeito mais correto de lavar as mãos

Rafael Malta "Dr. Infecto" ensinando a lavar as mãos Crédito: Fernando Madeira/Reprodução

Uma das principais lições que estamos todos aprendendo com o coronavírus é que o simples ato de lavar bem as mãos pode salvar vidas. Sim, uma medida de higiene, feita com água e sabão, é capaz de matar micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, que causam inúmeras doenças.

É algo simples, barato, que qualquer um pode fazer, desde crianças a adultos. Mas que requer um passo a passo. Tem que esfregar bem, tem que fazer espuma, tem que limpar unhas e entre os dedos e até o antebraço.