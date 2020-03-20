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Saúde

Dr. Infecto ensina o jeito mais correto de lavar as mãos

Sabia que tem uma maneira correta de enxaguar? Aprenda o passo a passo com o médico e fique mais protegido contra o coronavírus e outras doenças

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 15:43
Rafael Malta "Dr. Infecto" ensinando a lavar as mãos Crédito: Fernando Madeira/Reprodução
Uma das principais lições que estamos todos aprendendo com o coronavírus é que o simples ato de lavar bem as mãos pode salvar vidas. Sim, uma medida de higiene, feita com água e sabão, é capaz de matar micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, que causam inúmeras doenças.

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É algo simples, barato, que qualquer um pode fazer, desde crianças a adultos. Mas que requer um passo a passo. Tem que esfregar bem, tem que fazer espuma, tem que limpar unhas e entre os dedos e até o antebraço.
Vamos aprender direitinho? O médico infectologista Rafael Malta, conhecido como Dr. Infecto, nos ensina, no vídeo da série Como faz? desta semana, a forma correta de higienizar as mãos e se proteger do coronavírus e outras tantas doenças. Sabia que tem um jeito certo até de enxaguar?

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