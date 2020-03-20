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Renata Rasseli

Coronavírus: como a ioga pode ajudar no bem-estar na quarentena

Professora Flávia Brotto dará aulas ulas gratuitas pelo Instagram a partir desta segunda-feira (23)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:16

Públicado em 

20 mar 2020 às 17:16
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

aula de ioga Crédito: Reprodução/Instagram/@espaconarayan
Em tempos de coronavírus, a prática da ioga pode nos auxiliar no equilibra físico,  mental, emocional e o energético. É o que garante a professora de ioga da alma, Flávia Brotto, que comanda o Espaço  Narayan, em Vitória. O espaço vai oferecer aulas gratuitas a partir nesta segunda-feira (23), em formato de Live, às 9h. "A ioga fortalece o sistema imunológico,  nos acalma, nos faz sentir mais confiantes e otimistas", destaca.
Segundo a especialista, ioga "não é fisioterapia, mas alivia as dores do corpo; não é psicologia, mas acalma as dores da alma; não é neurologista, mas equilibra o sistema nervoso; não é anti-depressivo, mas nos dá alegria. Mais que isso, não é religião , mas nos conecta com Deus".

IOGA EM CASA

Flávio Duccini e Flávia Brotto, professores de ioga Crédito: Mônica Zorzanelli
A professora enumera algumas práticas de ioga que podem ser feitas em casa. "Podemos praticar a saudação a sol, exercício de respiração, meditações com mantras", diz ela, que  durante esse período de quarentena estará dando dicas no @@flaviabrotto e e no @espaconarayan.
Dica de alongamento que pode ser feito na sala da casa Crédito: Reprodução/Instagram/@espaconarayan
Assista o vídeo da professora Flávia Brotto:
Ver essa foto no Instagram

Sempre temos a oportunidade de ir além e estamos vivendo um momento onde é importante nos lembrar disso. A ciência nos fala que das coisas que acontecem 10% é o fato em si e 90% e a maneira como reagimos ao que está acontecendo. Nossa energia, nosso foco vai para aquilo em que colocamos a nossa atenção. Como você está escolhendo nesse momento? Para onde está direcionando a sua atenção. Esse é o momento de irmos além, de termos fé, de tudo que está acontecendo como uma oportunidade de nos voltarmos para dentro e confiar na vida, na existência. Como o medo do desconhecido é um de nossos medos básicos e nos gera insegurança e bloqueios; Estamos sugerindo uma meditação com mantra para removermos nossos bloqueios internos e externos, elevarmos a nossa vibração e passar com confiança por esse momento. O mantra é: OM GAM GANAPATAYE NAMAHA SHARANAM GANESHA GANAPATI (2X) GANAPATAYE (2X) Que possamos sempre nos lembrar da força e do amor que habita em nossos corações e seguir com coragem e confiança pela vida. Namastê ??

Uma publicação compartilhada por Espaço Narayan (@espaconarayan) em

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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