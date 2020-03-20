Coronavírus: como a ioga pode ajudar no bem-estar na quarentena

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Sempre temos a oportunidade de ir além e estamos vivendo um momento onde é importante nos lembrar disso. A ciência nos fala que das coisas que acontecem 10% é o fato em si e 90% e a maneira como reagimos ao que está acontecendo. Nossa energia, nosso foco vai para aquilo em que colocamos a nossa atenção. Como você está escolhendo nesse momento? Para onde está direcionando a sua atenção. Esse é o momento de irmos além, de termos fé, de tudo que está acontecendo como uma oportunidade de nos voltarmos para dentro e confiar na vida, na existência. Como o medo do desconhecido é um de nossos medos básicos e nos gera insegurança e bloqueios; Estamos sugerindo uma meditação com mantra para removermos nossos bloqueios internos e externos, elevarmos a nossa vibração e passar com confiança por esse momento. O mantra é: OM GAM GANAPATAYE NAMAHA SHARANAM GANESHA GANAPATI (2X) GANAPATAYE (2X) Que possamos sempre nos lembrar da força e do amor que habita em nossos corações e seguir com coragem e confiança pela vida. Namastê ??