Coronavírus: como a ioga pode ajudar no bem-estar na quarentena

Em tempos de coronavírus, a prática da ioga pode nos auxiliar no equilibra físico, mental, emocional e o energético. É o que garante a professora de ioga da alma, Flávia Brotto, que comanda o Espaço Narayan, em Vitória. O espaço vai oferecer aulas gratuitas a partir nesta segunda-feira (23), em formato de Live, às 9h. "A ioga fortalece o sistema imunológico, nos acalma, nos faz sentir mais confiantes e otimistas", destaca.
Segundo a especialista, ioga "não é fisioterapia, mas alivia as dores do corpo; não é psicologia, mas acalma as dores da alma; não é neurologista, mas equilibra o sistema nervoso; não é anti-depressivo, mas nos dá alegria. Mais que isso, não é religião , mas nos conecta com Deus".
IOGA EM CASA
A professora enumera algumas práticas de ioga que podem ser feitas em casa. "Podemos praticar a saudação a sol, exercício de respiração, meditações com mantras", diz ela, que durante esse período de quarentena estará dando dicas no @@flaviabrotto e e no @espaconarayan.
Assista o vídeo da professora Flávia Brotto: