Coronavírus: celebridades pedem aplausos para profissionais da saúde

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Aplausos para os profissionais de saúde que estão bravamente cuidando de nós !!! Vamos incentiva-los pós a batalha tá só começando!!! #salvadepalmas #profissionaisdasaude #searriscandoportodosnós VAMOS APLAUDI-LOS NAS NOSSAS JANELAS HOJE A NOITE AS 20:30 ? Vamos ??