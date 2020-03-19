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Renata Rasseli

Coronavírus: celebridades pedem aplausos para profissionais da saúde

Em suas redes sociais, a cantora Preta Gil e o apresentador Luciano Huck pedem uma salva de palmas para quem está cuidando de pacientes com a doença, nesta quinta-feira, às 20h30

Publicado em 19 de Março de 2020 às 14:24

Públicado em 

19 mar 2020 às 14:24
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A atriz e cantora Preta Gil Crédito: Globo/Divulgação
Preta Gil, 45, que está em casa se tratando do novo coronavírus desde o último sábado (14) convoca seus seguidores uma corrente de  aplausos para os profissionais de saúde. "Eles estão bravamente cuidando de nós!!! Vamos incentiva-los pois a batalha tá só começando!!!", disse a cantora. "Vamos aplaudi-los nas nossas janelas hoje  (quinta-feira)  noite, às 20h30".
O apresentador Luciano Huck também usou suas redes para pedir aplausos para a turma da saúde: " Uma salva de palmas aos profissionais da saúde, que estão se arriscando pelo bem estar de todos nós...corpo médico, enfermagem, técnicos de enfermagem e equipes de limpeza".
Ver essa foto no Instagram

#salvadepalmas #profissionaisdasaude #quemsearriscaparanossalvar

Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck) em

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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