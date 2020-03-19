Coronavírus: celebridades pedem aplausos para profissionais da saúde

Preta Gil, 45, que está em casa se tratando do novo coronavírus desde o último sábado (14) convoca seus seguidores uma corrente de aplausos para os profissionais de saúde. "Eles estão bravamente cuidando de nós!!! Vamos incentiva-los pois a batalha tá só começando!!!", disse a cantora. "Vamos aplaudi-los nas nossas janelas hoje (quinta-feira) noite, às 20h30".
O apresentador Luciano Huck também usou suas redes para pedir aplausos para a turma da saúde: " Uma salva de palmas aos profissionais da saúde, que estão se arriscando pelo bem estar de todos nós...corpo médico, enfermagem, técnicos de enfermagem e equipes de limpeza".