Transcol lotado na manhã desta quinta-feira (19). Governo vai restringir circulação de ônibus a partir da próxima segunda-feira (23) Crédito: Internauta

O governo vai adotar uma restrição maior à circulação de pessoas nos ônibus do Transcol , na Grande Vitória, como medida de prevenção ao coronavírus . A partir da próxima segunda-feira (23), a determinação será de que os ônibus só saiam dos terminais com o número de cadeiras que possuem, que são cerca de 40. Contudo, não haverá limitação para embarque fora dos terminais, nos pontos de ônibus.

Haverá também uma redução de 30% dos ônibus nos horários de pico, e de 50% nos horários entrepicos. A fiscalização ficará a cargo da Ceturb.

"Já caiu em 40% o número de passageiros nos ônibus, e irá cair mais. Estamos diminuindo o número de ônibus em circulação. Temos 600 motoristas que já foram afastados, por estar no grupo de risco ou apresentar sintomas de virose. Por conta disso, também, faremos a redução da frota", afirmou o governador Renato Casagrande, em entrevista coletiva desta sexta-feira (20).

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - governo do ES vai limitar número de passageiros em ônibus

Em relação às empresas de ônibus intermunicipais, a orientação do governo será de que só seja ocupado até a metade das cadeiras disponíveis, para que se tenha uma distância maior entre os passageiros.

Nesta sexta-feira (20), passageiros reclamaram da lotação e dos atrasos nos ônibus . Os órgãos responsáveis informaram que houve remanejamento de horários e diminuição da frota em até 40%. Ao longo desta semana, o governo já havia retirado de circulação os ônibus de ar-condicionado, e outros 160 coletivos entre quarta e quinta-feira, com a promessa que haveria uma adequação das demandas, mantendo, a princípio, os horários dos ônibus.

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

Na última terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, suspendeu por 15 dias a entrada de linhas interestaduais de ônibus com origem em Estados que já tenham casos confirmados de coronavírus, ou que tenham decretado situação de emergência  como é a situação do Espírito Santo.

A viação Itapemirim afirmou que a empresa está ciente e respeitando a determinação, e que os clientes poderiam remarcar as passagens, pois a empresa retirou a taxa de cancelamento até o dia 31 de março. A viação Águia Branca informou que está trabalhando para manter os compromissos junto aos clientes. "Porém, está alinhada às informações legais decretadas pelos Governos dos estados em que atua".