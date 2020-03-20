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Codiv-19

Coronavírus no ES: 16 casos da doença são confirmados pelo Estado

Novo boletim foi publicado pela Secretaria de Saúde (Sesa)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 18:43
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta sexa-feira (20), 655 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.
Até o momento, são sete casos confirmados em Vila Velha, seis em Vitória, um em Cariacica, um em Linhares, um em Cachoeiro de Itapemirim.  
Dos 16 casos confirmados no ES, seis estão internados  sendo que cinco deles em Vitória e um  na Serra. Segundo o governador Renato Casagrande, nenhum deles está em estado grave. Dos que estão em casa, três já são considerados curados. 
Após a divulgação do boletim da Sesa, a Prefeitura de Linhares confirmou o segundo caso de coronavírus no município. Com isso, o número oficial deve subir para 17.

CASOS CONFIRMADOS

CASOS SUSPEITOS

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