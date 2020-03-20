Coronavírus no ES: 16 casos da doença são confirmados pelo Estado

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta sexa-feira (20), 655 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.

Até o momento, são sete casos confirmados em Vila Velha, seis em Vitória, um em Cariacica, um em Linhares, um em Cachoeiro de Itapemirim.

Dos 16 casos confirmados no ES, seis estão internados  sendo que cinco deles em Vitória e um na Serra. Segundo o governador Renato Casagrande, nenhum deles está em estado grave. Dos que estão em casa, três já são considerados curados.

Após a divulgação do boletim da Sesa, a Prefeitura de Linhares confirmou o segundo caso de coronavírus no município. Com isso, o número oficial deve subir para 17.

CASOS CONFIRMADOS

CASOS SUSPEITOS