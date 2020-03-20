Coronavírus no ES: 16 casos da doença são confirmados pelo Estado

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta sexa-feira (20), 655 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.
Até o momento, são sete casos confirmados em Vila Velha, seis em Vitória, um em Cariacica, um em Linhares, um em Cachoeiro de Itapemirim.
Dos 16 casos confirmados no ES, seis estão internados sendo que cinco deles em Vitória e um na Serra. Segundo o governador Renato Casagrande, nenhum deles está em estado grave. Dos que estão em casa, três já são considerados curados.
Após a divulgação do boletim da Sesa, a Prefeitura de Linhares confirmou o segundo caso de coronavírus no município. Com isso, o número oficial deve subir para 17.