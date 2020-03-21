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Covid-19

Prefeitura de Linhares confirma segundo caso de coronavírus

Boletim do governo do Estado registrou um caso na cidade, mas prefeitura já detectou dois

Publicado em 20 de Março de 2020 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 21:35
Prefeitura de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares | Divulgação
A Prefeitura de Linhares confirmou dois casos de coronavírus na cidade. O boletim divulgado nesta sexta-feira (20) pelo governo do Espírito Santo registrou apenas um em Linhares e 16 ao todo no Estado.
Mas, às 19h29, a prefeitura divulgou, em sua página no Facebook, que são dois os casos confirmados, além de 43 notificados, 13 descartados e 19 amostras aguardando resultado. Além disso, falta fazer nove coletas.
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"Todos os exames são realizados no Laboratório Central do Espírito Santo - Lacen-ES -, único credenciado pelo Ministério da Saúde em território capixaba", destacou a prefeitura.
Prefeitura de Linhares confirma segundo caso de coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook

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