Prefeitura de Linhares confirma segundo caso de coronavírus

A Prefeitura de Linhares confirmou dois casos de coronavírus na cidade. O boletim divulgado nesta sexta-feira (20) pelo governo do Espírito Santo registrou apenas um em Linhares e 16 ao todo no Estado.
Mas, às 19h29, a prefeitura divulgou, em sua página no Facebook, que são dois os casos confirmados, além de 43 notificados, 13 descartados e 19 amostras aguardando resultado. Além disso, falta fazer nove coletas.
"Todos os exames são realizados no Laboratório Central do Espírito Santo - Lacen-ES -, único credenciado pelo Ministério da Saúde em território capixaba", destacou a prefeitura.