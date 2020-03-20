Coronavírus: ES pede ajuda do Exército para orientar pessoas nas ruas

Tropa do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha: pedido de ajuda do governador Crédito: Ricardo Medeiros

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta sexta-feira (20) que pediu ajuda do Exército Brasileiro para colaborar na orientação de pessoas no Espírito Santo sobre a pandemia de coronavírus . A ideia é que esses homens circulem pelas ruas da Grande Vitória esclarecendo sobre o vírus e pedindo que os capixabas fiquem em casa.

A partir deste sábado (21), isso já será feito por militares do Corpo de Bombeiros nas principais cidades do Estado. No caso do Exército, ainda falta a autorização do governo federal para que o efetivo do 38º Batalhão de Infantaria possa ajudar nesse convencimento.

"Amanhã o Corpo de Bombeiros com seus 17 batalhões vai circular pelas cidades orientando as pessoas a não circularam pelas cidades sem necessidade, exceto quem precisa para mantermos serviços essenciais e que não estão com restrições. E quem está circulando tem que estar saudável. Só circulem quem não for do grupo de risco e em necessidade extrema", disse.

Segundo Casagrande, o comandante do 38º BI "está verificando e pedindo o governo federal para que o Exército ajude".