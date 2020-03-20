Veja o que pode funcionar no comércio do ES após decreto do governo

A medida só não tem validade para aqueles estabelecimentos de comércio considerados essenciais. Já para os que terão que ficar fechados, a determinação tem validade de 15 dias e começa a partir deste sábado (21). Veja abaixo o que funciona normalmente ou com restrições.

Neste sábado (2), o governador Renato Casagrande autorizou que as lojas, apesar de terem que manter as portas fechadas, possam atender consumidores um por vez, com horário marcado e com a porta fechada, independentemente do tamanho do local. A utilização de máscara é obrigatória para o lojista e o cliente. Outras opções são a entrega de produtos (delivery), que já estava funcionando, além da comercialização por meio do sistema de drive-thru.