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Coronavírus

Veja o que pode funcionar no comércio do ES após decreto do governo

Alguns estabelecimentos estão liberados e outros possuem restrições por conta da disseminação do coronavírus. Entenda a determinação do governador

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:58
Movimentação de pessoas em supermercado de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Para tentar conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo, a maioria dos estabelecimentos comerciais terá que fechar as portas na Grande Vitória. A determinação foi dada na tarde desta sexta-feira (20) pelo governador Renato Casagrande (PSB).  As medidas valem para as cidades: Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
A medida só não tem validade para aqueles estabelecimentos de comércio considerados essenciais. Já para os que terão que ficar fechados, a determinação tem validade de 15 dias e começa a partir deste sábado (21). Veja abaixo o que funciona normalmente ou com restrições.

FUNCIONAM NORMALMENTE

  • Supermercados *
  • Farmácias
  • Padarias
  • Serviços de alimentação e cuidado com animais
  • Postos de combustíveis
  • Lojas de conveniência
  • Feiras livres
* No caso de supermercados, o governo pode exigir uma limitação na entrada de clientes se a movimentação continuar alta, visando evitar aglomerações.

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FUNCIONAM APENAS ATÉ 16 HORAS

  • Restaurantes
  • Lanchonetes

DELIVERY E SERVIÇOS INTERNOS

  • Delivery: fica permitido o serviço de entrega e de retirada no estabelecimento mesmo após o horário de fechamento. Autorização vale também para lojas. 
  • Serviços internos: permitido. O que não pode haver é abertura para o público.

FUNCIONAM COM RESTRIÇÕES

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NÃO PODEM ABRIR AS PORTAS

  • Comércio varejista geral
  • Bares
  • Lojas de rua
Neste sábado (2), o governador Renato Casagrande autorizou que as lojas, apesar de terem que manter as portas fechadas, possam atender consumidores um por vez, com horário marcado e com a porta fechada, independentemente do tamanho do local. A utilização de máscara é obrigatória para o lojista e o cliente. Outras opções são a entrega de produtos (delivery), que já estava funcionando, além da comercialização por meio do sistema de drive-thru.

JÁ ESTAVAM PROIBIDOS DE ABRIR

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CONTINUAM PERMITIDOS POR ENQUANTO

  • Serviços gerais - como cartórios, clínicas médicas, telecomunicações, mecânicas, serviços administrativos e Correios
  • Hotéis e pousadas
  • Indústrias

SERVIÇOS FECHADOS OU COM RESTRIÇÕES

  • Escolas: aulas suspensas, tanto na rede pública quanto privada.
  • Faça Fácil Cariacica: apenas com agendamento de horário.
  • Farmácia Cidadã: apenas com agendamento de horário.
  • Parques estaduais: fechados.
  • Procon ES: fechado para atendimento presencial. Atendimento só por plataformas on-line.
  • Ceasa: acesso proibido para idosos e portadores de doenças crônicas, sejam vendedores ou compradores.

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