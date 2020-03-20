Veja o que pode funcionar no comércio do ES após decreto do governo

Para tentar conter o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo, a maioria dos estabelecimentos comerciais terá que fechar as portas na Grande Vitória. A determinação foi dada na tarde desta sexta-feira (20) pelo governador Renato Casagrande (PSB). As medidas valem para as cidades: Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
A medida só não tem validade para aqueles estabelecimentos de comércio considerados essenciais. Já para os que terão que ficar fechados, a determinação tem validade de 15 dias e começa a partir deste sábado (21). Veja abaixo o que funciona normalmente ou com restrições.
FUNCIONAM NORMALMENTE
- Supermercados *
- Farmácias
- Padarias
- Serviços de alimentação e cuidado com animais
- Postos de combustíveis
- Lojas de conveniência
- Feiras livres
* No caso de supermercados, o governo pode exigir uma limitação na entrada de clientes se a movimentação continuar alta, visando evitar aglomerações.
FUNCIONAM APENAS ATÉ 16 HORAS
- Restaurantes
- Lanchonetes
DELIVERY E SERVIÇOS INTERNOS
- Delivery: fica permitido o serviço de entrega e de retirada no estabelecimento mesmo após o horário de fechamento. Autorização vale também para lojas.
- Serviços internos: permitido. O que não pode haver é abertura para o público.
FUNCIONAM COM RESTRIÇÕES
- Bancos: ficam de portas fechadas. Haverá atendimento interno apenas para quem precisar sacar benefícios. Os caixas eletrônicos ficarão liberados.
NÃO PODEM ABRIR AS PORTAS
- Comércio varejista geral
- Bares
- Lojas de rua
Neste sábado (2), o governador Renato Casagrande autorizou que as lojas, apesar de terem que manter as portas fechadas, possam atender consumidores um por vez, com horário marcado e com a porta fechada, independentemente do tamanho do local. A utilização de máscara é obrigatória para o lojista e o cliente. Outras opções são a entrega de produtos (delivery), que já estava funcionando, além da comercialização por meio do sistema de drive-thru.
JÁ ESTAVAM PROIBIDOS DE ABRIR
- Shoppings centers e centros comerciais: podem abrir estabelecimentos essenciais como supermercados, farmácias e clínicas
- Academias de ginástica
- Boates e centros de eventos
CONTINUAM PERMITIDOS POR ENQUANTO
- Serviços gerais - como cartórios, clínicas médicas, telecomunicações, mecânicas, serviços administrativos e Correios
- Hotéis e pousadas
- Indústrias
SERVIÇOS FECHADOS OU COM RESTRIÇÕES
- Escolas: aulas suspensas, tanto na rede pública quanto privada.
- Faça Fácil Cariacica: apenas com agendamento de horário.
- Farmácia Cidadã: apenas com agendamento de horário.
- Parques estaduais: fechados.
- Procon ES: fechado para atendimento presencial. Atendimento só por plataformas on-line.
- Ceasa: acesso proibido para idosos e portadores de doenças crônicas, sejam vendedores ou compradores.