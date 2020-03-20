De micro a grandes empresas, 11 dicas para sobreviver à crise do coronavírus

Setor de bares e restaurantes é um dos mais afetados pela crise Crédito: Vitor Jubini

A chegada do novo coronavírus ao Brasil e ao Espírito Santo , mais especificamente, tem lançado um desafio extra para as empresas. As drásticas medidas de isolamento social para prevenir a propagação da doença Covid-19 têm alterado as formas de produção e consumo de várias cadeias de negócios.

Diversas empresas têm suspendido suas operações e alterado o expediente. Mas como sobreviver sem o faturamento que já estava planejado? Segundo diversos especialistas, é possível sair da crise sem quebrar, mas para isso é preciso muito planejamento  dica que é útil do micro ao grande empresário.

A gerente de Ambiente de Negócio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Alline Zanoni, destaca que a primeira medida a ser tomada é fazer o levantamento de todas as despesas e receitas dos próximos meses.

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É importante separar os valores por tipo de despesa, priorizar os gastos fixos e enxugar os variáveis. Quando se conhece o que você vai precisar gastar, fica mais fácil renegociar o pagamento de alugueis e fornecedores, por exemplo, comenta Zanoni.

Renegociação, inclusive, é a palavra da vez para o consultor empresarial Tayo Mattos de Almeida. Os bancos devem renegociar contratos antigos. Então, os empresários podem conseguir um fôlego importante se fizerem boas negociações, aponta.

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Os empréstimos também devem ser considerados como uma alternativa para manter a empresa em funcionamento. Mas é preciso estar atento a juros e carência para início do pagamento, acrescenta o consultor empresarial.

ADIAR PAGAMENTO DE IMPOSTOS DÁ TEMPO ÀS EMPRESAS

O consultor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon) Adriano de Figueiredo Ferreira avalia que a medida dá tempo para as empresas tentarem se organizar, mas não é algo que vá fazer diferença para os empresários.

"É uma ajuda, lógico. Mas os empresários vão ter que pagar. Não é uma isenção. E é preciso ter atenção porque nos meses finais do ano  outubro, novembro e dezembro  vão vencer as parcelas dos meses de abril, maio e junho" Adriano de Figueiredo Ferreira - Consultor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon)

A doutora em Direito Econômico e Financeiro e professora da FDV Karoline Marchiori de Assis destaca outras medidas que poderiam ser tomadas também pelos governos estaduais e municipais: suspensão de prazos para o pagamento de tributos, flexibilização no cumprimento de obrigações acessórias, suspensão de prazos, entre outros.

Em último caso existe até a possibilidade de editar medidas de perdão do crédito tributário. Aqui, caberia falar na concessão de anistia e remissão, mas essas medidas também pressupõem lei específica para sua concessão, explica.

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Em posicionamento oficial no site da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o presidente da entidade, Léo de Castro, cita que foram feitas sugestões ao governo estadual para reduzir os impactos econômicos do coronavírus.

Ao governo estadual, entre outras medidas, sugerimos a postergação, por 90 dias pelo menos, do recolhimento de tributos estaduais (ICMS, IPVA) e municipais (ISS, IPTU), visando amenizar o impacto no fluxo de caixa das empresas e famílias em momento de incertezas na produção e na geração de renda.

MOMENTO É DE TER CRIATIVIDADE PARA SALVAR O NEGÓCIO

Apesar de ser um período difícil para as indústrias, comércios e serviços, especialistas destacam que este é um momento em que a criatividade pode salvar os negócios. Alline Zanoni, gerente de negócio do Sebrae, destaca que já existem empresas mantendo suas vendas online.

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Elas estão fazendo isso por meio dos sites e redes sociais e utilizando o serviço de delivery para fazer as entregas. Essa é uma opção para quem trabalha com restaurantes, lojas de roupas e calçados, por exemplo. Médios e grandes negócios também podem se adaptar a esta realidade, comenta Zanoni.

Já quem presta serviços precisa ter ainda mais criatividade. Quem trabalha com beleza, por exemplo, pode começar a vender os produtos com os quais trabalha: se for cabeleireira, vende xampus e afins; se for manicure, pode vender esmaltes. Se for um personal trainer, pode passar séries de exercícios para a pessoa malhar em casa com o peso corporal, exemplifica.

Além dessas medidas, o presidente da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo (ACE-ES), Arthur Avellar, destaca a união que é importante em momentos como este. Estar próximo das entidades de classe facilita para os empresários de todos os tamanhos. Por meio das entidades fica muito mais fácil cobrar ações dos governos, negociar com bancos e sindicatos  ações muito importantes neste período, avalia.

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