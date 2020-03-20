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Turbulência na economia

De micro a grandes empresas, 11 dicas para sobreviver à crise do coronavírus

Especialistas dizem que é possível sair da crise sem quebrar, mas para isso é preciso muito planejamento  dica que é útil do micro ao grande empresário

Publicado em 20 de Março de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 06:00
Setor de bares e restaurantes é um dos mais afetados pela crise Crédito: Vitor Jubini
A chegada do novo coronavírus ao Brasil e ao Espírito Santo, mais especificamente, tem lançado um desafio extra para as empresas. As drásticas medidas de isolamento social para prevenir a propagação da doença Covid-19 têm alterado as formas de produção e consumo de várias cadeias de negócios.
Diversas empresas têm suspendido suas operações e alterado o expediente. Mas como sobreviver sem o faturamento que já estava planejado? Segundo diversos especialistas, é possível sair da crise sem quebrar, mas para isso é preciso muito planejamento  dica que é útil do micro ao grande empresário.
A gerente de Ambiente de Negócio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Alline Zanoni, destaca que a primeira medida a ser tomada é fazer o levantamento de todas as despesas e receitas dos próximos meses.

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É importante separar os valores por tipo de despesa, priorizar os gastos fixos e enxugar os variáveis. Quando se conhece o que você vai precisar gastar, fica mais fácil renegociar o pagamento de alugueis e fornecedores, por exemplo, comenta Zanoni.
Renegociação, inclusive, é a palavra da vez para o consultor empresarial Tayo Mattos de Almeida. Os bancos devem renegociar contratos antigos. Então, os empresários podem conseguir um fôlego importante se fizerem boas negociações, aponta.

60 dias

É o tempo pelo qual os bancos poderão prorrogar as dívidas dos clientes
Ao longo da semana a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e os maiores bancos nacionais e estaduais informaram que poderão prorrogar as dívidas por até 60 dias. A oferta de créditos especiais para empresários também deve ser ampliada.
Os empréstimos também devem ser considerados como uma alternativa para manter a empresa em funcionamento. Mas é preciso estar atento a juros e carência para início do pagamento, acrescenta o consultor empresarial.

ADIAR PAGAMENTO DE IMPOSTOS DÁ TEMPO ÀS EMPRESAS

Ao longo da semana o governo federal anunciou um pacote de medidas com o objetivo reduzir os danos econômicos do coronavírus. Entre as medidas estão o adiamento das parcelas do Simples e o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS) e a possibilidade de reduzir pela metade o salário e tempo de serviço dos empregados.

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O consultor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon) Adriano de Figueiredo Ferreira avalia que a medida dá tempo para as empresas tentarem se organizar, mas não é algo que vá fazer diferença para os empresários.
"É uma ajuda, lógico. Mas os empresários vão ter que pagar. Não é uma isenção. E é preciso ter atenção porque nos meses finais do ano  outubro, novembro e dezembro  vão vencer as parcelas dos meses de abril, maio e junho"
Adriano de Figueiredo Ferreira - Consultor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon)
A doutora em Direito Econômico e Financeiro e professora da FDV Karoline Marchiori de Assis destaca outras medidas que poderiam ser tomadas também pelos governos estaduais e municipais: suspensão de prazos para o pagamento de tributos, flexibilização no cumprimento de obrigações acessórias, suspensão de prazos, entre outros.
Em último caso existe até a possibilidade de editar medidas de perdão do crédito tributário. Aqui, caberia falar na concessão de anistia e remissão, mas essas medidas também pressupõem lei específica para sua concessão, explica.

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Em posicionamento oficial no site da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o presidente da entidade, Léo de Castro, cita que foram feitas sugestões ao governo estadual para reduzir os impactos econômicos do coronavírus.
Ao governo estadual, entre outras medidas, sugerimos a postergação, por 90 dias pelo menos, do recolhimento de tributos estaduais (ICMS, IPVA) e municipais (ISS, IPTU), visando amenizar o impacto no fluxo de caixa das empresas e famílias em momento de incertezas na produção e na geração de renda.

MOMENTO É DE TER CRIATIVIDADE PARA SALVAR O NEGÓCIO

Apesar de ser um período difícil para as indústrias, comércios e serviços, especialistas destacam que este é um momento em que a criatividade pode salvar os negócios. Alline Zanoni, gerente de negócio do Sebrae, destaca que já existem empresas mantendo suas vendas online.

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Elas estão fazendo isso por meio dos sites e redes sociais e utilizando o serviço de delivery para fazer as entregas. Essa é uma opção para quem trabalha com restaurantes, lojas de roupas e calçados, por exemplo. Médios e grandes negócios também podem se adaptar a esta realidade, comenta Zanoni.
Já quem presta serviços precisa ter ainda mais criatividade. Quem trabalha com beleza, por exemplo, pode começar a vender os produtos com os quais trabalha: se for cabeleireira, vende xampus e afins; se for manicure, pode vender esmaltes. Se for um personal trainer, pode passar séries de exercícios para a pessoa malhar em casa com o peso corporal, exemplifica.
Além dessas medidas, o presidente da Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo (ACE-ES), Arthur Avellar, destaca a união que é importante em momentos como este. Estar próximo das entidades de classe facilita para os empresários de todos os tamanhos. Por meio das entidades fica muito mais fácil cobrar ações dos governos, negociar com bancos e sindicatos  ações muito importantes neste período, avalia.

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Se possível, deve-se separar as despesas por tipo de gasto. Assim, será possível saber quanto vai ser preciso gastar com cada despesa e quanto dinheiro será preciso para manter o negócio pelos próximos meses.
Em tempos de baixa arrecadação, a primeira medida é reduzir os custos  tentar renegociar contratos de aluguel, contratos com empresas terceirizadas, diminuir a conta de energia, entre outras medidas para controlar o caixa.
O governo federal adiou o pagamento do Simples para pequenas empresas  isso já pode dar uma folga nos próximos três meses. Além disso, o já foi anunciado que o governo vai permitir que as empresas cortem a jornada e o salário dos empregados pela metade.
Sem conseguir produzir, e também para evitar o contágio entre os empregados, empresas estão antecipando férias e dando férias coletivas aos trabalhadores. No Estado, a Marcopolo é uma das companhias que adotou essa estratégia.
Empresas com grande número de empregados e que possuem acordos coletivos de trabalho podem propor a alteração temporária de determinados pontos.
Caso a empresa não tenha como continuar com suas atividades, a empresa pode acordar com o sindicato a criação de um banco de horas. O período sem trabalhar poderá ser compensado quando a empresa retomar as atividades.
Diversos bancos estão oferecendo modalidades diferenciadas para que empresas consigam superar a crise. O indicado por especialistas é procurar os menores juros e as maiores carências para início do pagamento  fazendo com que o fôlego seja maior.
Desde que respeitados os critérios de higiene e de controle do coronavírus, empresas podem seguir entregando seus produtos aos clientes por meio do sistema de delivery e mantendo as vendas por Instagram e até WhatsApp.
Num período de baixo consumo as pessoas podem aproveitar para fazer promoções e vender os produtos que já estão há muito tempo em estoque. Também deve-se avaliar a possibilidade de diversificar o negócio aumentando o mix de produtos.
Profissionais que vendem serviços, e não produtos, também podem utilizar as redes sociais para manter os contados com os clientes. Um personal trainer, por exemplo, pode passar séries de exercícios utilizando apenas o peso do corpo dos alunos.
Uma hora a crise vai passar. E quando a situação melhorar, os empresários e empreendedores mais capacitados vão ter condições de sair na frente e se reerguer mais rapidamente.

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