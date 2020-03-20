Coronavírus: como ter atestado de 15 dias e auxílio pagos pelo INSS

A pandemia do coronavírus tem promovido muitas mudanças com relação ao funcionamento de empresas e órgãos públicos. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não é diferente e está alterando a forma de atendimento aos cidadãos.
Duas medidas já foram anunciadas. Uma delas é a possibilidade de conseguir receber o auxílio-doença sem a necessidade de ir até uma agência do INSS, pelo site ou aplicativo do instituto. A outra é ter o atestado de 15 dias pago pelo governo federal, no caso do coronavírus.
COMO ENVIAR O ATESTADO MÉDICO PARA O INSS?
O envio será feito por meio do portal do INSS meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS - Central de Serviços. Quem tiver interesse de utilizar as plataformas devem fazer um cadastro com os dados pessoais CPF, nome completo e o Número de Identificação do Trabalhador (NIT), que é encontrado na Carteira de Trabalho.
Segundo o INSS, por meio dessas plataformas que os arquivos serão enviados. No entanto, o sistema ainda passará por atualização para que seja disponibilizada a opção de envio do atestado médico. O Instituto não deu um prazo para que o sistema seja atualizado.
ESTOU DOENTE, MAS SEM CORONAVÍRUS. PODEREI ENVIAR O ATESTADO ON-LINE?
Sim. A medida tem como objetivo evitar a circulação de pessoas nas agências do INSS e será válida para o envio de atestados médicos de todas as doenças coronavírus ou não. A permissão também vai valer para quem for fazer o requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O coronavírus no ES
SE EU ESTIVER COM CORONAVÍRUS, DEVO FAZER ALGUM PROCEDIMENTO DIFERENTE?
Não. Todo o processo continuará sendo virtual. O que muda é que pessoas com laudos atestando a covid-19 terão os 15 primeiros dias de afastamento pagos pelo governo federal. Atualmente, no caso das demais doenças, os 15 primeiros dias ainda serão pagos pelos empregadores e o governo federal começa a pagar a partir do 16º dia.
QUEM VAI FAZER A AVALIAÇÃO DO ATESTADO QUE EU ENVIAR?
Segundo o INSS, o documento enviado pelo cidadão será recebido pela perícia médica, que fará as devidas verificações. A medida acelerará o processo de análise e evitará que milhares de pessoas se desloquem para uma agência, informou.
E SE EU NÃO CONSIGO ENVIAR OS LAUDOS PARA O INSS ATESTANDO AS DOENÇAS?
O INSS continuará atuando em regime de plantão para os segurados com dificuldade em acessar o site ou o aplicativo do INSS. Outra possibilidade é tirar as dúvidas pelo 135. A ligação é gratuita se for feita de telefones fixos e tem custo de ligação local para telefones celulares.