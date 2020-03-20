Coronavírus: Vitória suspende consultas eletivas e mutirão contra a dengue

Os profissionais poderão atuar em sistema de home office Crédito: Pixabay

Como medida de prevenção ao contágio de coronavírus , a Prefeitura de Vitória publicou uma portaria que dispõe sobre o trabalho dos profissionais que atuam na rede municipal de saúde. O documento permite home office, determina a suspensão dos mutirões de combate à dengue, zika e chikungunya, além dos atendimentos eletivos - odontológicos e ambulatoriais.

Uma das medidas da Portaria n°015/2020, assinada pela secretária de Saúde, Cátia Cristina Vieira, determina que os servidores maiores de 60 anos, as gestantes, os portadores de doenças crônicas ou os imunodeprimidos que compõem o grupo de risco sejam transferidos para execução de suas atividades na modalidade de home office.

Algumas das estratégias de atuação dos servidores em home office são:

Monitoramento remoto de usuários com orientação ou determinação de isolamento domiciliar;

Atendimento remoto de usuários que necessitam de acompanhamento pela equipe de saúde e cuja condição de saúde permita o acompanhamento à distância;

Análise e monitoramento epidemiológico;

Coronavírus no ES

Secretaria de Saúde (Sesa) também suspendeu atendimentos odontológicos e ambulatoriais eletivos da rede municipal, com exceção dos casos de urgência e emergência. Nas unidades de saúde, serão priorizados casos de sintomáticos respiratórios, suspeitos ou em tratamento de arboviroses, como dengue, zika ou febre chikungunya.