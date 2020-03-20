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Combate à pandemia

Coronavírus: Vitória suspende consultas eletivas e mutirão contra a dengue

A portaria que determina as diretrizes para os profissionais da saúde foi publicada no Diário Oficial de Vitória nesta sexta-feira (20)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 16:16
Os profissionais poderão atuar em sistema de home office Crédito: Pixabay
Como medida de prevenção ao contágio de coronavírus, a Prefeitura de Vitória publicou uma portaria que dispõe sobre o trabalho dos profissionais que atuam na rede municipal de saúde. O documento permite home office, determina a suspensão dos mutirões de combate à dengue, zika e chikungunya, além dos atendimentos eletivos - odontológicos e ambulatoriais.
Todas as diretrizes foram publicadas na edição desta sexta-feira (20) no Diário Oficial do município. Na sexta-feira (13), o prefeito Luciano Rezende decretou situação de emergência de saúde pública.
Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), emitido quinta-feira (19), o município de Vitória tem cinco casos confirmados de Covid-19 e 69 ainda são considerados suspeitos.
Uma das medidas da Portaria n°015/2020, assinada pela secretária de Saúde, Cátia Cristina Vieira, determina que os servidores maiores de 60 anos, as gestantes, os portadores de doenças crônicas ou os imunodeprimidos que compõem o grupo de risco sejam transferidos para execução de suas atividades na modalidade de home office.
Algumas das estratégias de atuação dos servidores em home office são:
  • Monitoramento remoto de usuários com orientação ou determinação de isolamento domiciliar;
  • Atendimento remoto de usuários que necessitam de acompanhamento pela equipe de saúde e cuja condição de saúde permita o acompanhamento à distância;
  • Análise e monitoramento epidemiológico;  

Coronavírus no ES

Secretaria de Saúde (Sesa) também suspendeu atendimentos odontológicos e ambulatoriais eletivos da rede municipal, com exceção dos casos de urgência e emergência. Nas unidades de saúde, serão priorizados casos de sintomáticos respiratórios, suspeitos ou em tratamento de arboviroses, como dengue, zika ou febre chikungunya.
"As visitas dos Agentes Comunitários de Saúde serão suspensas, excluindo-se os casos vulneráveis, conforme avaliação da equipe local, podendo inclusive, realizar atendimentos em modalidade remota. Os mutirões de combate às arboviroses ficam suspensos, devendo o agente de combate às endemias pactuar seu plano de trabalho com o supervisor, considerando as necessidades do território e situação epidemiológica local", informa um trecho do documento.

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