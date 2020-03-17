Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

Em meio ao aumento de casos suspeitos e confirmados de coronavírus no Espírito Santo , o município de Vila Velha desponta com um número relevante e também preocupante. Dos oito casos confirmados de Covid-19 até o momento pela Secretaria de Saúde (Sesa), cinco aconteceram na cidade canela-verde conforme informações da própria prefeitura.

O primeiro registro confirmado foi divulgado no dia 5 de março. Uma mulher, de 37 anos, esteve na Itália e chegou ao Espírito Santo em 20 de fevereiro. Dois dias depois, durante o carnaval, começou a ter os sintomas da doença. Ela ficou nove dias internada em um hospital particular e recebeu alta em 4 de março. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a moradora não apresenta mais os sintomas da doença e foi liberada do isolamento domiciliar.

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O segundo caso registrado no município foi de um homem que mora na Inglaterra e veio visitar parentes no Estado em 2 de março. Ele apresentou os sintomas dois dias depois e procurou atendimento. Por ter vindo de outro país, ele foi colocado em isolamento, mas decidiu sair por conta própria, indo para a casa da mãe, onde teve contato com a irmã e o cunhado. Antes do resultado do exame, ele seguiu para São Paulo, sem autorização, mas foi localizado pela Polícia Federal e ficou isolado em um hotel.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - dos oito casos confirmados, 5 foram em Vila Velha

O terceiro caso também foi de um homem que mora na Inglaterra e estava em Vila Velha. No entanto, a Secretaria de Saúde (Sesa) não deu detalhes sobre o paciente.

Já o quarto e o quinto caso confirmados em Vila Velha são de um casal de idosos. O homem e a mulher, de 72 e 70 anos, testaram positivo depois de participarem de um cruzeiro no Caribe. Eles passaram pela República Dominicana, Ilhas Virgens, San Martin e Guadalupe, regressando ao Brasil no último dia 11. O casal está em isolamento e tem sintomas leves.

Outras 38 pessoas da mesma família participaram da viagem, sendo que 32 delas apresentam os sintomas. Algumas procuraram atendimento médico e agora aguardam retorno dos exames.

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Ao todo, são oito casos confirmados no Estado - mais dois na Grande Vitória e um em Linhares - e agora 341 suspeitos. O aumento significativo nos casos sob investigação (na véspera eram 134) também chama atenção. Questionado sobre as razões para o crescimento repentino, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que essa é um condição esperada, à medida que surgem novas confirmações.