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Covid-19

Coronavírus no ES: dos oito casos confirmados, 5 foram em Vila Velha

O município concentra a maioria dos casos confirmados da doença no ES. Casal que voltou de cruzeiro está entre eles

Publicado em 17 de Março de 2020 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 20:47
 Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Em meio ao aumento de casos suspeitos e confirmados de coronavírus no Espírito Santo, o município de Vila Velha desponta com um número relevante e também preocupante. Dos oito casos confirmados de Covid-19 até o momento pela Secretaria de Saúde (Sesa), cinco aconteceram na cidade canela-verde conforme informações da própria prefeitura.  
O primeiro registro confirmado foi divulgado no dia 5 de março.  Uma mulher, de 37 anos, esteve na Itália e chegou ao Espírito Santo em 20 de fevereiro. Dois dias depois, durante o carnaval, começou a ter os sintomas da doença. Ela ficou nove dias internada em um hospital particular e recebeu alta em 4 de março. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a moradora não apresenta mais os sintomas da doença e foi liberada do isolamento domiciliar.
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O segundo caso registrado no município foi  de um homem que mora na Inglaterra e veio visitar parentes no Estado em 2 de março. Ele apresentou os sintomas dois dias depois e procurou atendimento. Por ter vindo de outro país, ele foi colocado em isolamento, mas decidiu sair por conta própria, indo para a casa da mãe, onde teve contato com a irmã e o cunhado. Antes do resultado do exame, ele seguiu para São Paulo, sem autorização, mas foi localizado pela Polícia Federal e ficou isolado em um hotel. 
Coronavírus no ES - dos oito casos confirmados, 5 foram em Vila Velha
O terceiro caso também foi de um homem que mora na Inglaterra e estava em Vila Velha. No entanto, a Secretaria de Saúde (Sesa) não deu detalhes sobre o paciente. 
Já o quarto e o quinto caso confirmados em Vila Velha são de um casal de idosos. O  homem e a mulher, de 72 e 70 anos, testaram positivo depois de participarem de um cruzeiro no Caribe. Eles passaram pela República Dominicana, Ilhas Virgens, San Martin e Guadalupe, regressando ao Brasil no último dia 11. O casal está em isolamento e tem sintomas leves. 
Outras 38 pessoas da mesma família participaram da viagem, sendo que 32 delas apresentam os sintomas. Algumas procuraram atendimento médico e agora aguardam retorno dos exames. 

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Ao todo, são oito casos confirmados no Estado - mais dois na Grande Vitória e um em Linhares - e agora 341 suspeitos. O aumento significativo nos casos sob investigação (na véspera eram 134) também chama atenção. Questionado sobre as razões para o crescimento repentino, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que essa é um condição esperada, à medida que surgem novas confirmações.
Isso porque sempre que um paciente novo é diagnosticado com o coronavírus, cresce a quantidade de pessoas que estiveram em contato comunicando sua condição clínica. Muitos acabam sendo notificações descartadas, mas a maior parte recebe a classificação de caso suspeito. 

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