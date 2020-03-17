Coronavírus: veja o que muda no transporte público da Grande Vitória

Após pandemia de coronavírus passageira usa máscara na avenida Reta da Penha Crédito: Vitor Jubini

O Governo do Estado decidiu retirar de circulação das ruas da Grande Vitória os ônibus com ar-condicionado. A medida é uma das ações para controle do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. A decisão foi tomada durante reunião da Sala de Situação - grupo com representantes do Poder Executivo para discutir medidas relacionadas à prevenção da doença no Estado - nesta terça-feira (17).

Já nesta quarta-feira (18) saem de circulação 110 coletivos. Na quinta-feira (19), 49 seletivos também serão retirados das ruas. Apesar disso, não deverá haver prejuízos aos usuários do sistema de transporte público. De acordo com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a Ceturb adequará as demandas, mantendo, a princípio, os horários dos ônibus. Existem linhas do Transcol que passam pela mesma região, não necessariamente no mesmo horário, mas as pessoas continuarão sendo atendidas pelo sistema de transporte público, garantiu.

O seletivo vai parar e a Ceturb indicará quais linhas irão substituir, a partir de amanhã (18) isso estará no site. Quanto aos ônibus com ar-condicionado, a Ceturb não vai alterar ainda a tabela, serão observadas a oferta e a demanda primeiro. Já houve uma diminuição de quase 5% dos passageiros até agora e vai ter mais a partir da semana que vem, embora não tenhamos estimativa", acrescenta o secretário.

Sobre os quase 160 ônibus que sairão de circulação, Damasceno comentou que isso será facilitado pela estação do ano que se aproxima. Estamos entrando no outono, mesmo ainda estando calor, mas isso vai amenizar. Estamos também tirando os motoristas e cobradores acima de 60 anos do sistema, já que são um grupo de risco para o coronavírus. São 300 pessoas (200 motoristas e 100 cobradores) protegidas com isso". Questionado se os profissionais entrariam em férias coletivas, o secretário disse que essa é uma decisão de cada empresa sobre a forma como eles ficarão afastados do trabalho.

PASSE LIVRE ESTUDANTIL

Para Damasceno, o momento deve ser de isolamento também para os jovens. Deveremos suspender o passe livre estudantil, tanto o benefício de 50% de desconto quanto o de 100%, porque as escolas estão paradas. Se deixarmos usar o cartão, as pessoas vão circular, pensando que é férias, mas agora é momento de ficar recluso, em casa.

HIGIENIZAÇÃO

Segundo Raphael Trés, diretor-presidente da Ceturb, o órgão já está abastecendo os banheiros dos terminais com sabonete líquido. A gente pede para que a população respeite os dispensadores de sabão, que serão recarregados diariamente. Alguns terminais contam com banheiros que são lavados dez vezes por dia. Temos equipe para fazer todo tipo de limpeza e higiene. Pedimos que a população use com cautela, cuidado. E nesse momento de crise é importante que todo mundo possa ter acesso a isso.

A higienização é feita diariamente, em todos os carros do sistema, por dentro e por fora, pelo menos uma vez ao dia. Tentaremos aumentar isso para duas vezes, além de aplicar água sanitária na higienização de detalhes, como alças, corrimãos, superfície de toque. Serão deixadas as janelas dos ônibus abertas também. Hoje são usados desinfetantes padrão de mercado, mas a Secretaria de Saúde recomendou a água sanitária também. Então a partir de hoje (17) já está sendo usada e as garagens estão fazendo adequações.

AGLOMERAÇÃO

Entre as recomendações que consideram diminuir aglomeração nos ônibus, em terminais e nos pontos de ônibus, Damasceno recomendou que empresas alterem os horários dos trabalhadores para fora dos horários de pico. É importante a conscientização no sentido de trocar os horários, fazer entrar um pouquinho mais tarde. Também é fundamental ir para o ponto quando souber que o ônibus for passar, para evitar aglomerações no terminal e no ponto, disse.

Nesse sentido, a partir do dia 23 de março, os ônibus do sistema Transcol só poderão sair dos terminais da Grande Vitória com, no máximo, todas as cadeiras ocupadas. Ou seja, não serão permitidos passageiros em pé no momento da saída inicial do coletivo . No entanto, não haverá restrições no embarque de pessoas nas demais paradas.

Outra medida é fazer uso do cartão GV. Hoje, 35% das pessoas ainda pagam o transporte em dinheiro, e, assim, amplia a relação com cobrador, com dinheiro e com moeda, que acabam sendo fatores de contágio enormes. O cartão tem uma rede pulverizada, com o auto-atendimento, podendo ir ao terminal e comprar mais crédito, sem precisar recarregar ao longo do mês. Também é possível usar aplicativo e pelo site. Tem uma série de opções, até mesmo pagar pelo Banestes ou na farmácia.