Coronavírus: Vitória decreta situação de emergência

Apesar de não ter nenhum caso confirmado de coronavírus no município, a Prefeitura de Vitória decretou situação de emergência de saúde pública. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (13).
O decreto, segundo a Prefeitura, se deve ao avanço do vírus no mundo, classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O prefeito Luciano Rezende disse que o objetivo é evitar a disseminação da doença no município.
"Apesar de hoje, dia 13 de março de 2020, nós não termos nenhum caso ainda registrado em Vitória, mas, devido ao comportamento da pandemia, o decreto de emergência me permite tomar medidas administrativas desde agora para enfrentar a pandemia e diminuir a circulação do vírus. É muito importante que a circulação do vírus seja a menor possível, porque, quanto menos pessoas infectadas, menos casos graves nós teremos, que é o que preocupa"
Com a situação de emergência, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus,. Além disso, algumas medidas poderão ser adotadas de forma compulsória como:
- exames médicos;
- testes laboratoriais;
- coleta de amostras clínicas;
- vacinação e outras medidas profiláticas;
- tratamentos médicos específicos
Até o início da noite desta sexta-feira, dois casos de coronavírus haviam sido confirmados no Espírito Santo, ambos no município de Vila Velha. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 39 casos estavam sob investigação e 48 já foram descartados.
Nesta sexta-feira, o governador Renato Casagrande informou que vai publicar decreto de emergência e divulgou uma série de medidas para combate da doença no Estado.