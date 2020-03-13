Coronavírus: Vitória decreta situação de emergência

"Apesar de hoje, dia 13 de março de 2020, nós não termos nenhum caso ainda registrado em Vitória, mas, devido ao comportamento da pandemia, o decreto de emergência me permite tomar medidas administrativas desde agora para enfrentar a pandemia e diminuir a circulação do vírus. É muito importante que a circulação do vírus seja a menor possível, porque, quanto menos pessoas infectadas, menos casos graves nós teremos, que é o que preocupa"