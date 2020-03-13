Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Coronavírus: Vitória decreta situação de emergência

Apesar de não ter nenhum caso de infecção do vírus confirmado na cidade, a Prefeitura de Vitória declarou situação de emergência como forma de evitar disseminação da doença

Publicado em 13 de Março de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 18:56
Decreto foi publicado nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial do município Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Apesar de não ter nenhum caso confirmado de coronavírus no município, a Prefeitura de Vitória decretou situação de emergência de saúde pública. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (13).
O decreto, segundo a Prefeitura, se deve ao avanço do vírus no mundo, classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O prefeito Luciano Rezende disse que o objetivo é evitar a disseminação da doença no município. 
"Apesar de hoje, dia 13 de março de 2020, nós não termos nenhum caso ainda registrado em Vitória, mas, devido ao comportamento da pandemia, o decreto de emergência me permite tomar medidas administrativas desde agora para enfrentar a pandemia e diminuir a circulação do vírus. É muito importante que a circulação do vírus seja a menor possível, porque, quanto menos pessoas infectadas, menos casos graves nós teremos, que é o que preocupa"
Luciano Rezende - Prefeito de Vitória
CORONAVÍRUS: acompanhe a cobertura completa
Com a situação de emergência, fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do coronavírus,. Além disso, algumas medidas poderão ser adotadas de forma compulsória como:
  • exames médicos;
  • testes laboratoriais;
  • coleta de amostras clínicas;
  • vacinação e outras medidas profiláticas;
  • tratamentos médicos específicos
Até o início da noite desta sexta-feira,  dois casos de coronavírus haviam sido confirmados no Espírito Santo, ambos no município de Vila Velha.  Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 39 casos estavam sob investigação e 48 já foram descartados. 
Nesta sexta-feira, o governador Renato Casagrande informou que vai publicar decreto de emergência e divulgou uma série de medidas para combate da doença no Estado.

Veja Também

Coronavírus: Festa da Penha 2020 pode acontecer em formato virtual

Homem do ES com coronavírus viajou para SP sem autorização

Coronavírus: Espírito Santo vai publicar decreto de emergência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados