Coronavírus: Espírito Santo vai publicar decreto de emergência

O governador Renato Casagrande anunciou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13) que vai publicar no Diário Oficial um decreto de emergência em saúde pública na segunda-feira (16), por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, serão tomadas diversas medidas sanitárias para evitar a proliferação da doença e tratar pacientes que forem infectados.
Entre as medidas, está a criação de uma sala de emergência para acompanhar o avanço da doença. A Secretaria de Saúde (Sesa) é quem vai coordenar, junto com a Secretaria de Educação (Sedu) que vai acompanhar as situações das escolas. O sistema prisional terá contingências, espaços de isolamento e, diariamente, serão tomadas medidas.