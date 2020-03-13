Coronavírus: Espírito Santo vai publicar decreto de emergência

Entre as medidas, está a criação de uma sala de emergência para acompanhar o avanço da doença. A Secretaria de Saúde (Sesa) é quem vai coordenar, junto com a Secretaria de Educação (Sedu)  que vai acompanhar as situações das escolas. O sistema prisional terá contingências, espaços de isolamento e, diariamente, serão tomadas medidas.