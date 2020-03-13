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Covid-19

Coronavírus: Espírito Santo vai publicar decreto de emergência

Governo do Estado vai publicar no Diário Oficial um decreto de emergência em saúde pública na segunda-feira (16) por conta da pandemia do novo vírus; entenda

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:39
Passageiros usam máscaras de proteção contra coronavírus no Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O governador Renato Casagrande anunciou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (13) que vai publicar no Diário Oficial um decreto de emergência em saúde pública na segunda-feira (16), por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, serão tomadas diversas medidas sanitárias para evitar a proliferação da doença e tratar pacientes que forem infectados.

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Entre as medidas, está a criação de uma sala de emergência para acompanhar o avanço da doença. A Secretaria de Saúde (Sesa) é quem vai coordenar, junto com a Secretaria de Educação (Sedu)  que vai acompanhar as situações das escolas. O sistema prisional terá contingências, espaços de isolamento e, diariamente, serão tomadas medidas.

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