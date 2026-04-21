Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª

Mensagem do rei Charles 3º em homenagem à sua 'amada mãe', a rainha Elizabeth 2ª Crédito: Reuters

O rei Charles 3º divulgou nesta terça-feira (21/4) uma mensagem pessoal em vídeo relembrando a trajetória de serviço público de sua "amada mamãe", a falecida rainha Elizabeth 2ª (1926-2022), no que teria sido seu 100º aniversário.

Na gravação, feita no castelo de Balmoral no início do mês, o rei afirmou que sua mãe provavelmente teria desaprovado o estado atual do mundo.

"Muito do que vivemos hoje, suspeito, a teria perturbado profundamente", disse o rei, sem revelar preocupações específicas, domésticas ou internacionais.

Também nesta terça, data que marca o centenário da monarca mais longeva da história britânica, o projeto final de uma estátua de bronze da rainha foi apresentado ao rei Charles 3º e à rainha Camilla.

Um modelo da estátua que retrata a rainha Elizabeth 2ª, parte de um memorial a ser construído no St James's Park (à esquerda), que também incluirá uma estátua de bronze do príncipe Philip (à direita) Crédito: PA Media

A estátua, que será esculpida por Martin Jennings, retrata a rainha Elizabeth 2ª em seus anos mais jovens, vestida com as vestes cerimoniais da Ordem da Jarreteira (Order of the Garter, em inglês), a mais antiga e importante ordem de cavalaria do Reino Unido.

A imagem, que terá 3 metros de altura sobre um pedestal de 3,4 metros, é inspirada no retrato da rainha pintado em 1955 por Pietro Annigoni.

Ela será colocada no parque St James, localizado na região central de Londres, próximo ao Palácio de Buckingham,

A obra será inaugurada 100 anos após seu nascimento, em 21 de abril de 1926, quando a então princesa Elizabeth nasceu em uma casa na Bruton Street, no bairro de Mayfair, em Londres.

Lord Janvrin, presidente do Comitê Memorial da Rainha Elizabeth, afirmou que a imagem retrata seu papel público; segundo Janvrin, se a estátua a mostrasse a cavalo, como chegou a ser considerado, enfatizaria mais um aspecto pessoal.

O comitê teve de decidir como representar a rainha para as futuras gerações, e, segundo Janvrin, a intenção foi destacar seu "forte senso de dever" e de compromisso com o serviço público.

Em sua mensagem em vídeo, o rei Charles 3º afirmou que a rainha viveu um período de "mudanças notáveis e, ainda assim, a cada década, a cada transformação, ela permaneceu constante, firme e totalmente dedicada ao povo que servia".

O projeto memorial no St James's Park, projetado por uma equipe liderada pelo arquiteto Lord Foster, também inclui um busto da rainha em seus últimos anos e uma estátua de bronze do príncipe Philip.

A ponte no St James's Park será reconstruída com um parapeito de vidro que remeterá a uma tiara real Crédito: CABINET OFFICE

Uma ponte no parque será reconstruída com um parapeito de vidro que remeterá a uma tiara real.

A previsão é que esses memoriais sejam concluídos em cerca de dois anos.

Além das estátuas em Londres, o projeto memorial terá uma seção digital, com um site que convidará o público a enviar suas próprias lembranças da falecida rainha Elizabeth 2ª.

O domínio queenelizabeth.com pertencia à empresa de navegação Cunard, mas foi doado ao memorial da rainha Elizabeth 2ª.

O site reunirá um arquivo histórico de memórias, uma história social dos eventos da monarquia e será complementado por uma versão digital da "circular da corte", que registra a agenda oficial da família real.

Também haverá um programa memorial em âmbito nacional, no qual um recém-criado fundo, o Queen Elizabeth Trust, apoiará projetos comunitários locais com o objetivo de aproximar as pessoas.

O rei Charles 3º, que realizará uma visita de Estado aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano, Donald Trump, na semana que vem, falou sobre o legado de otimismo da falecida rainha Elizabeth 2ª e a crença de que "o bem sempre prevalecerá e que um novo amanhecer nunca está longe do horizonte".

O rei defendeu um "amanhã mais feliz", que seja "fundamentado na paz, na justiça, na prosperidade e na segurança".