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Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª

Monarca divulgou vídeo com mensagem de tributo à mãe, que completaria 100 anos deste 21 de abril.

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 12:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 abr 2026 às 12:33
Imagem BBC Brasil
Mensagem do rei Charles 3º em homenagem à sua 'amada mãe', a rainha Elizabeth 2ª Crédito: Reuters
O rei Charles 3º divulgou nesta terça-feira (21/4) uma mensagem pessoal em vídeo relembrando a trajetória de serviço público de sua "amada mamãe", a falecida rainha Elizabeth 2ª (1926-2022), no que teria sido seu 100º aniversário.
Na gravação, feita no castelo de Balmoral no início do mês, o rei afirmou que sua mãe provavelmente teria desaprovado o estado atual do mundo.
"Muito do que vivemos hoje, suspeito, a teria perturbado profundamente", disse o rei, sem revelar preocupações específicas, domésticas ou internacionais.
Também nesta terça, data que marca o centenário da monarca mais longeva da história britânica, o projeto final de uma estátua de bronze da rainha foi apresentado ao rei Charles 3º e à rainha Camilla.
Imagem BBC Brasil
Um modelo da estátua que retrata a rainha Elizabeth 2ª, parte de um memorial a ser construído no St James's Park (à esquerda), que também incluirá uma estátua de bronze do príncipe Philip (à direita) Crédito: PA Media
A estátua, que será esculpida por Martin Jennings, retrata a rainha Elizabeth 2ª em seus anos mais jovens, vestida com as vestes cerimoniais da Ordem da Jarreteira (Order of the Garter, em inglês), a mais antiga e importante ordem de cavalaria do Reino Unido.
A imagem, que terá 3 metros de altura sobre um pedestal de 3,4 metros, é inspirada no retrato da rainha pintado em 1955 por Pietro Annigoni.
Ela será colocada no parque St James, localizado na região central de Londres, próximo ao Palácio de Buckingham,
A obra será inaugurada 100 anos após seu nascimento, em 21 de abril de 1926, quando a então princesa Elizabeth nasceu em uma casa na Bruton Street, no bairro de Mayfair, em Londres.
Lord Janvrin, presidente do Comitê Memorial da Rainha Elizabeth, afirmou que a imagem retrata seu papel público; segundo Janvrin, se a estátua a mostrasse a cavalo, como chegou a ser considerado, enfatizaria mais um aspecto pessoal.
O comitê teve de decidir como representar a rainha para as futuras gerações, e, segundo Janvrin, a intenção foi destacar seu "forte senso de dever" e de compromisso com o serviço público.
Em sua mensagem em vídeo, o rei Charles 3º afirmou que a rainha viveu um período de "mudanças notáveis e, ainda assim, a cada década, a cada transformação, ela permaneceu constante, firme e totalmente dedicada ao povo que servia".
O projeto memorial no St James's Park, projetado por uma equipe liderada pelo arquiteto Lord Foster, também inclui um busto da rainha em seus últimos anos e uma estátua de bronze do príncipe Philip.
Imagem BBC Brasil
A ponte no St James's Park será reconstruída com um parapeito de vidro que remeterá a uma tiara real Crédito: CABINET OFFICE
Uma ponte no parque será reconstruída com um parapeito de vidro que remeterá a uma tiara real.
A previsão é que esses memoriais sejam concluídos em cerca de dois anos.
Além das estátuas em Londres, o projeto memorial terá uma seção digital, com um site que convidará o público a enviar suas próprias lembranças da falecida rainha Elizabeth 2ª.
O domínio queenelizabeth.com pertencia à empresa de navegação Cunard, mas foi doado ao memorial da rainha Elizabeth 2ª.
O site reunirá um arquivo histórico de memórias, uma história social dos eventos da monarquia e será complementado por uma versão digital da "circular da corte", que registra a agenda oficial da família real.
Também haverá um programa memorial em âmbito nacional, no qual um recém-criado fundo, o Queen Elizabeth Trust, apoiará projetos comunitários locais com o objetivo de aproximar as pessoas.
O rei Charles 3º, que realizará uma visita de Estado aos Estados Unidos para se reunir com o presidente americano, Donald Trump, na semana que vem, falou sobre o legado de otimismo da falecida rainha Elizabeth 2ª e a crença de que "o bem sempre prevalecerá e que um novo amanhecer nunca está longe do horizonte".
O rei defendeu um "amanhã mais feliz", que seja "fundamentado na paz, na justiça, na prosperidade e na segurança".
Ele também recordou que muitos podem se lembrar da rainha por "um breve encontro pessoal, um sorriso, uma palavra gentil que elevava o ânimo… ou por aquele brilho encantador no olhar ao dividir um sanduíche de marmelada com o urso Paddington nos meses finais de sua vida".

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