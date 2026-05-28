Idosa de 78 anos morre após ser atropelada em Venda Nova do Imigrante

Uma idosa de 78 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã de quarta-feira (27), no bairro Vila Betânia, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima não teve o nome divulgado.





Segundo a Polícia Militar, a idosa chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Padre Máximo, próximo ao local, mas deu entrada na unidade já sem vida. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.





No local, a polícia foi informada de que o motorista do veículo também havia sido levado ao hospital após saber da morte da vítima. Devido ao estado clínico do condutor, não foi possível realizar o teste do etilômetro nem colher o depoimento, segundo a corporação. O veículo estava com a documentação regular e permaneceu sob posse do proprietário.