Aquaviário: estação na Rodoviária de Vitória começa a operar nesta sexta (29)

O governo do Espírito Santo inicia, nesta sexta-feira (29), a operação da nova estação do sistema aquaviário na Rodoviária de Vitória, ampliando a integração do transporte público na Região Metropolitana da Grande Vitória. A unidade havia sido entregue no dia 2 de abril, mas, na ocasião, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-GV) não divulgou quando começaria a funcionar.





A viagem inaugural está prevista para sair às 7h da Estação da Praça do Papa, com destino à nova parada na Rodoviária. A inauguração contará com a presença do governador Ricardo Ferraço, que concederá entrevista coletiva ao final do trajeto.





Com a novidade, a linha 401 — que liga Porto de Santana, em Cariacica, à Praça do Papa, em Vitória — passa a incluir parada na Rodoviária da capital, fortalecendo a conexão com a região central da cidade.





Segundo o governo, os horários de funcionamento da nova estação serão divulgados durante o evento.