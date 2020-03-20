Prefeito de Cachoeiro anuncia fechamento de comércio por sete dias

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho, anunciou nesta sexta-feira (20), que o comércio da cidade deverá ficar fechado por sete dias. A medida de combate ao coronavírus começa a valer neste sábado (21).
A previsão é de que o decreto oficial seja publicado até a manhã deste sábado (21), no site da prefeitura. A decisão engloba o comércio em geral, com exceção de supermercados, farmácias, padarias, locais de serviços médicos e postos de combustíveis. Restaurantes funcionarão com o limite de até 30% da capacidade.
Estamos neste momento na sala da situação de emergência e a cada dia tomamos medidas em relação ao coronavírus. É uma medida drástica, mas precisamos causar o isolamento das pessoas. Quanto mais lojas abertas, mais pessoas circulam. A princípio será o fechamento de sete dias e a gente vai analisar dia a dia. Esperamos que as pessoas respeitem e fiquem em casa, para que a gente não se torne uma Itália, disse o prefeito.