Hospitais de Cachoeiro suspendem consultas e cirurgias eletivas

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

Os atendimentos classificados como eletivos são aqueles agendados com antecedência e que não são considerados como atendimentos de urgência e emergência. Já os casos de urgência e emergência não sofreram nenhuma alteração.

No Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), que é referência em tratamentos oncológicos e cardíacos, a decisão foi tomada nesta quinta-feira (19), mas não atinge esses serviços específicos. Esses pacientes, que já em estão em quimioterapia ou que tenham a sua consulta agendada para uma avaliação e posterior tratamento, seguiram a rotina habitual, tanto de exames, como de tratamentos, radioterápico, quimioterápico ou cirúrgicos, explicou o diretor clínico do Heci, Bruno Rezende.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

A Santa Casa de Misericórdia, que também recebe pacientes de toda a região, principalmente para atendimento de traumas, informou que a decisão é uma medida de proteção contra o coronavírus e garantiu que os procedimentos serão remarcados e os pacientes avisados sobre a nova data. As cirurgias de urgência e emergência serão mantidas.

HOSPITAL INFANTIL

No Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), os atendimentos eletivos começaram a ser suspensos nesta sexta-feira (20). Por mês, o Hifa realiza 800 exames, 200 consultas e 80 cirurgias eletivas. A medida é uma forma de evitar a ida das pessoas ao hospital.

As consultas com pediatras e especialistas, as cirurgias eletivas e os exames laboratoriais que temos um quantitativo enorme foram suspensos. Pedimos que só procure o hospital, nesse momento, se for extremamente necessário, porque os hospitais estarão preocupados em manter a saúde dos seus funcionários, para que a população, quando chegar realmente necessitando, nós façamos o nosso trabalho, disse o superintendente do Hifa, Jailton Pedrosa.

UNIMED CACHOEIRO

O hospital particular, Unimed de Cachoeiro, também suspendeu temporariamente as cirurgias que não são urgentes e o pronto-socorro atenderá exclusivamente os casos de urgência e emergência e pessoas com síndromes gripais graves. As consultas nos consultórios e no centro de especialidades serão mantidas para o casos urgentes, com os cuidados de proteção e controle de aglomeração na sala de espera.

PRAZOS

O governo do Estado trabalha com o prazo de suspensão por 120 dias, mas o superintendente do Hifa reforça que o hospital não trabalha com uma data fixa para o retorno de todos os serviços. Nós não vamos dar uma data para que as pessoas não criem expectativa. Tudo aquilo que está agendado eletivamente está suspenso no Hospital Infantil, afirma Pedrosa.

O diretor clínico do Heci também afirma que não é possível garantir por quanto tempo essa decisão valerá. O tempo é sempre uma incógnita. O governo do Estado tem uma estimativa de até 4 meses de gerenciamento de pessoas, mas, obviamente, que queremos voltar a integralidade do atendimento o quão rápido for possível, finaliza Rezende.