Hospitais de Cachoeiro suspendem consultas e cirurgias eletivas

Entre as medidas anunciadas pelo governador Renato Casagrande para combater o avanço do novo coronavírus no Espírito Santo, está a suspensão de cirurgias e consultas eletivas nos hospitais estaduais. Em Cachoeiro de Itapemirim, onde funcionam hospitais de referência em toda Região Sul, a decisão foi acatada por unidades filantrópicas e particular.
Os atendimentos classificados como eletivos são aqueles agendados com antecedência e que não são considerados como atendimentos de urgência e emergência. Já os casos de urgência e emergência não sofreram nenhuma alteração.
No Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), que é referência em tratamentos oncológicos e cardíacos, a decisão foi tomada nesta quinta-feira (19), mas não atinge esses serviços específicos. Esses pacientes, que já em estão em quimioterapia ou que tenham a sua consulta agendada para uma avaliação e posterior tratamento, seguiram a rotina habitual, tanto de exames, como de tratamentos, radioterápico, quimioterápico ou cirúrgicos, explicou o diretor clínico do Heci, Bruno Rezende.
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
A Santa Casa de Misericórdia, que também recebe pacientes de toda a região, principalmente para atendimento de traumas, informou que a decisão é uma medida de proteção contra o coronavírus e garantiu que os procedimentos serão remarcados e os pacientes avisados sobre a nova data. As cirurgias de urgência e emergência serão mantidas.
HOSPITAL INFANTIL
No Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), os atendimentos eletivos começaram a ser suspensos nesta sexta-feira (20). Por mês, o Hifa realiza 800 exames, 200 consultas e 80 cirurgias eletivas. A medida é uma forma de evitar a ida das pessoas ao hospital.
As consultas com pediatras e especialistas, as cirurgias eletivas e os exames laboratoriais que temos um quantitativo enorme foram suspensos. Pedimos que só procure o hospital, nesse momento, se for extremamente necessário, porque os hospitais estarão preocupados em manter a saúde dos seus funcionários, para que a população, quando chegar realmente necessitando, nós façamos o nosso trabalho, disse o superintendente do Hifa, Jailton Pedrosa.
UNIMED CACHOEIRO
O hospital particular, Unimed de Cachoeiro, também suspendeu temporariamente as cirurgias que não são urgentes e o pronto-socorro atenderá exclusivamente os casos de urgência e emergência e pessoas com síndromes gripais graves. As consultas nos consultórios e no centro de especialidades serão mantidas para o casos urgentes, com os cuidados de proteção e controle de aglomeração na sala de espera.
PRAZOS
O governo do Estado trabalha com o prazo de suspensão por 120 dias, mas o superintendente do Hifa reforça que o hospital não trabalha com uma data fixa para o retorno de todos os serviços. Nós não vamos dar uma data para que as pessoas não criem expectativa. Tudo aquilo que está agendado eletivamente está suspenso no Hospital Infantil, afirma Pedrosa.
O diretor clínico do Heci também afirma que não é possível garantir por quanto tempo essa decisão valerá. O tempo é sempre uma incógnita. O governo do Estado tem uma estimativa de até 4 meses de gerenciamento de pessoas, mas, obviamente, que queremos voltar a integralidade do atendimento o quão rápido for possível, finaliza Rezende.