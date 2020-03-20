Linhares suspende consultas sem urgência por conta de coronavírus

A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou mais medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no município. Entre elas, está a suspensão de consultas e procedimentos eletivos, sem urgência, na rede municipal de saúde a partir da próxima segunda-feira (23).
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O secretário Municipal de Saúde, Saulo Meirelles explicou que a ação faz parte do plano municipal de contingência para o enfrentamento à doença. Cerca de 10 mil exames não urgentes serão suspensos.
De acordo com o secretário, serão mantidos nas unidades de saúde os atendimentos dos casos de urgência, além de vacinação, aplicação de insulina e prénatal.
ATENDIMENTOS QUE SERÃO MANTIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINHARES:
- Vacinação
- Aplicação de insulina
- Pré-natal (nas Unidades de Saúde e Casa Rosa)
- Casos de urgência (pressão alta, vômitos, diarreria e diabetes descompensada)
CORONAVÍRUS EM LINHARES
O município de Linhares é único, fora da Grande Vitória, com caso confirmado de coronavírus no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até agora a cidade tem um caso confirmado e outros 36 suspeitos.