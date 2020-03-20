Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Linhares suspende consultas sem urgência por conta de coronavírus

A ação faz parte do plano municipal de contingência para o enfrentamento à doença

Publicado em 20 de Março de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 09:50
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou mais medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no município. Entre elas, está a suspensão de consultas e procedimentos eletivos, sem urgência, na rede municipal de saúde a partir da próxima segunda-feira (23). 

Arquivos & Anexos

Baixe o guia especial sobre coronavírus

Tamanho do arquivo: 556kb
Baixar
O secretário Municipal de Saúde, Saulo Meirelles explicou que a ação faz parte do plano municipal de contingência para o enfrentamento à doença.  Cerca de 10 mil exames não urgentes serão suspensos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com o secretário, serão mantidos nas unidades de saúde os atendimentos dos casos de urgência, além de vacinação, aplicação de insulina e prénatal.

ATENDIMENTOS QUE SERÃO MANTIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE LINHARES: 

  • Vacinação
  • Aplicação de insulina
  • Pré-natal (nas Unidades de Saúde e Casa Rosa)
  • Casos de urgência (pressão alta, vômitos, diarreria e diabetes descompensada)

CORONAVÍRUS EM LINHARES

O município de Linhares é único, fora da Grande Vitória, com caso confirmado de coronavírus no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até agora a cidade tem um caso confirmado e outros 36 suspeitos.

Veja Também

Coronavírus: Detran suspende aulas e provas de trânsito no ES

Moradores e empresas de Linhares terão mais prazo para pagar impostos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados