Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Moradores e empresas de Linhares terão mais prazo para pagar impostos

A decisão também foi tomada para diminuir a circulação de pessoas e auxiliar estabelecimentos que não estão funcionando

Publicado em 20 de Março de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 08:17
Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
Os empresários e moradores de Linhares, Norte do Espírito Santo, vão ganhar mais prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). A medida foi anunciada pela prefeitura, nesta quinta-feira (19), e vale para toda a população e para as empresas que não estão funcionando por orientação ou determinação do poder público, para conter o avanço do novo coronavírus no município.
Segundo o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Bruno Margotto Marianelli, além de ajudar as empresas que estão sem funcionar, a decisão foi tomada para diminuir a circulação de pessoas, principalmente idosos, na sede da Prefeitura de Linhares.
É preciso evitar a circulação de idosos em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Então, pensando no risco de saúde para eles, prorrogamos os prazos tanto do IPTU quanto do ISS, afirmou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com o decreto, está prorrogado para 7 de julho o prazo para pagamento da cota única e com desconto de 10% da primeira parcela do IPTU. O prazo anterior era 8 de maio. 
O decreto também prorroga o prazo para o pagamento do ISS, para as empresas que foram orientadas ou determinadas a suspender as atividades, para conter o avanço do Covid-19. Segundo a prefeitura, nas competências de março, abril e maio de 2020, o prazo para pagamento será 10 de outubro de 2020, 10 de novembro de 2020, e 10 de dezembro de 2020, respectivamente.

Veja Também

Coronavírus: 25 mil no ES não vão pagar conta de água em março e abril

Coronavírus no ES: veja número de casos por cidade

Ainda segundo a prefeitura, as empresas que pagam o imposto por meio do Simples, o cronograma é determinado pelo governo Federal que também já prorrogou o prazo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados