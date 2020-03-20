Moradores e empresas de Linhares terão mais prazo para pagar impostos

Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

Os empresários e moradores de Linhares , Norte do Espírito Santo , vão ganhar mais prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS). A medida foi anunciada pela prefeitura, nesta quinta-feira (19), e vale para toda a população e para as empresas que não estão funcionando por orientação ou determinação do poder público, para conter o avanço do novo coronavírus no município.

Segundo o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Bruno Margotto Marianelli, além de ajudar as empresas que estão sem funcionar, a decisão foi tomada para diminuir a circulação de pessoas, principalmente idosos, na sede da Prefeitura de Linhares.

É preciso evitar a circulação de idosos em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Então, pensando no risco de saúde para eles, prorrogamos os prazos tanto do IPTU quanto do ISS, afirmou.

De acordo com o decreto, está prorrogado para 7 de julho o prazo para pagamento da cota única e com desconto de 10% da primeira parcela do IPTU. O prazo anterior era 8 de maio.

O decreto também prorroga o prazo para o pagamento do ISS, para as empresas que foram orientadas ou determinadas a suspender as atividades, para conter o avanço do Covid-19. Segundo a prefeitura, nas competências de março, abril e maio de 2020, o prazo para pagamento será 10 de outubro de 2020, 10 de novembro de 2020, e 10 de dezembro de 2020, respectivamente.