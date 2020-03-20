Aulas teóricas e práticas (foto) e provas práticas foram suspensas em todo o Estado Crédito: Reprodução Detran|ES

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Detran suspende aulas e provas de trânsito no ES

Como medida de prevenção ao coronavírus e baseando-se nos Decretos Estaduais publicados ao longo da semana que estabelecem ações a serem adotadas por órgãos públicos e estabelecimentos privados, estão suspensas, em todo o Espírito Santo, as aulas téoricas e práticas e também as provas práticas de direção veícular para os alunos que estão em processo de retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A suspensão é válida a partir desta sexta-feira (20) até o dia 06 de abril. A decisão foi comunicada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

As provas teóricas continuam sendo realizadas até esta sexta (20), com exceção dos exames realizados em Ciretrans, que funcionam em shoppings. No entanto, também serão suspensas a partir da próxima segunda (23), até o dia 06 de abril. A prova teórica marcada para este sábado (21), no município de Iúna, também está cancelada.

Foram suspensas também as atividades dos Exames de Aptidão Física e Mental, a partir desta sexta-feira (20) até o dia 06 de abril de 2020. O Detran definiu a suspensão baseado no Decreto nº 4.597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública em decorrência do novo coronavírus, e Comunicado da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet).