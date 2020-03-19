Sexta será ponto facultativo em Cachoeiro por causa de coronavírus

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho, anunciou, em suas redes sociais, que será ponto facultativo nesta sexta-feira (20), no município, por conta do novo coronavírus. O objetivo é conscientizar a população da importância de ficar em casa, diminuindo o número de pessoas circulando na cidade.
Em vídeo, ele ressalta que o município não tem nenhum caso registrado do novo vírus, mas medidas como essa são necessárias. Tomei uma decisão hoje (19). Estou declarando ponto facultativo nesta sexta feira, amanhã, dia 20 de março, para a gente promover ainda mais o isolamento social. Essa é a única medida que conseguimos impedir que o vírus avance aqui na nossa cidade", afirmou.
Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Cachoeiro já está funcionando com horário diferenciado, apenas das 12h às 18h. Os serviços essenciais de saúde, limpeza, segurança pública e equipes operacionais das secretarias de agricultura, obras e serviços urbanos continuam trabalhando em horário normal, porém com o quantitativo necessário de servidores em sistema de rodízio.
De acordo com a prefeitura, todos os servidores e empregados públicos municipais ficarão de sobreaviso, podendo ser convocados, a qualquer momento, para as ações necessárias ao funcionamento da Administração Pública Municipal. Além disso, todos os eventos, palestras e treinamentos que envolvam servidores também foram cancelados na cidade.