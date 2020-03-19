Sexta será ponto facultativo em Cachoeiro por causa de coronavírus

Em vídeo, ele ressalta que o município não tem nenhum caso registrado do novo vírus, mas medidas como essa são necessárias. Tomei uma decisão hoje (19). Estou declarando ponto facultativo nesta sexta feira, amanhã, dia 20 de março, para a gente promover ainda mais o isolamento social. Essa é a única medida que conseguimos impedir que o vírus avance aqui na nossa cidade", afirmou.