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Prevenção

Sexta será ponto facultativo em Cachoeiro por causa de coronavírus

O anúncio foi feito pelo prefeito Victor Coelho, nesta manhã (19), para promover ainda mais isolamento social

Publicado em 19 de Março de 2020 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 12:05
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Victor Coelho, anunciou, em suas redes sociais, que será ponto facultativo nesta sexta-feira (20), no município, por conta do novo coronavírus. O objetivo é conscientizar a população da importância de ficar em casa, diminuindo o número de pessoas circulando na cidade.
Em vídeo, ele ressalta que o município não tem nenhum caso registrado do novo vírus, mas medidas como essa são necessárias. Tomei uma decisão hoje (19). Estou declarando ponto facultativo nesta sexta feira, amanhã, dia 20 de março, para a gente promover ainda mais o isolamento social. Essa é a única medida que conseguimos impedir que o vírus avance aqui na nossa cidade", afirmou.
Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Cachoeiro já está funcionando com horário diferenciado, apenas das 12h às 18h. Os serviços essenciais de saúde, limpeza, segurança pública e equipes operacionais das secretarias de agricultura, obras e serviços urbanos continuam trabalhando em horário normal, porém com o quantitativo necessário de servidores em sistema de rodízio.
De acordo com a prefeitura, todos os servidores e empregados públicos municipais ficarão de sobreaviso, podendo ser convocados, a qualquer momento, para as ações necessárias ao funcionamento da Administração Pública Municipal. Além disso, todos os eventos, palestras e treinamentos que envolvam servidores também foram cancelados na cidade.

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