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Coronavírus

Transporte público em Cachoeiro reduz viagens a partir desta sexta

Com menos passageiros circulando, consórcio que opera o serviço público no município reduz o número de ônibus até a próxima quarta (25)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 07:58
Readequação de viagens é prevista até a próxima quarta-feira (25) Crédito: Divulgação/PMCI
A partir desta sexta-feira (20), o transporte coletivo urbano e distrital de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá as viagens reduzidas por conta da diminuição do número de passageiros, que estão em casa atendendo as recomendações para evitar a transmissão de coronavírus.
Inicialmente, segundo a prefeitura do município, a readequação de viagens é prevista até a próxima quarta-feira (25), quando será reanalisada e adequada às condições necessárias. A medida foi autorizada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), para adequar a oferta de viagens à redução da demanda.

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Confira como funcionará o serviço de transporte coletivo entre os dias 20 e 25:
Operação Urbana
20/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 20:00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado;
21 e 22/03/2020: utilização da grade de horários do domingo até as 20:00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado;
23, 24 e 25/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 20:00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado.
Soturno / Gironda e Córrego dos Monos
20 e 21/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 13h00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá operar com a grade de domingo até as 20h00, encerrando em seguida;
22/03/2020: utilização da grade de horários do domingo até as 20h00. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado;
23, 24 e 25/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 20h00, com manutenção dos reforços em horários de pico. Após esse horário o serviço deverá ser encerrado.
São Vicente: Operação normal todos os dias com suspensão apenas dos horários de almoço.

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