Transporte público em Cachoeiro reduz viagens a partir desta sexta

Readequação de viagens é prevista até a próxima quarta-feira (25) Crédito: Divulgação/PMCI

A partir desta sexta-feira (20), o transporte coletivo urbano e distrital de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, terá as viagens reduzidas por conta da diminuição do número de passageiros, que estão em casa atendendo as recomendações para evitar a transmissão de coronavírus.

Inicialmente, segundo a prefeitura do município, a readequação de viagens é prevista até a próxima quarta-feira (25), quando será reanalisada e adequada às condições necessárias. A medida foi autorizada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), para adequar a oferta de viagens à redução da demanda.

Confira como funcionará o serviço de transporte coletivo entre os dias 20 e 25:

Operação Urbana

20/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 20:00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado;

21 e 22/03/2020: utilização da grade de horários do domingo até as 20:00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado;

23, 24 e 25/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 20:00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado.

Soturno / Gironda e Córrego dos Monos

20 e 21/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 13h00 com adequação de demanda. Após esse horário, o serviço deverá operar com a grade de domingo até as 20h00, encerrando em seguida;

22/03/2020: utilização da grade de horários do domingo até as 20h00. Após esse horário, o serviço deverá ser encerrado;

23, 24 e 25/03/2020: utilização da grade de horários do sábado até as 20h00, com manutenção dos reforços em horários de pico. Após esse horário o serviço deverá ser encerrado.