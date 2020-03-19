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Tratamento

Coronavírus no ES: 100 leitos em hospitais de referência no interior

Hospitais de referência em atendimento no Norte e no Sul do Estado poderão ter outros atendimentos distribuídos em unidades próximas

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:02
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), explicou em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (19) como será a disponibilidade de vagas hospitalares no interior do Estado para tratamento ao coronavírus: 100 leitos estão disponíveis entre as unidades de referência no Norte e no Sul.
Segundo Casagrande, o Estado prevê a necessidade de 300 leitos de UTI para atender pacientes de coronavírus. Avaliando outros países, pela população, precisamos de 300 leitos para o Estado. A maior parte será na Grande Vitória, mas será espalhado para as regiões. Cerca de 200 para a Grande Vitória e 100 leitos serão no interior, mas depende da capacidade dos hospitais, disse o governador.
No Sul, o hospital de referência é a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Já no Norte, é o Roberto Silvares, em São Mateus. Ele explicou como está estrutura para atender o interior. Na preparação do Roberto Silvares será com o deslocamento de alguns serviços de São Mateus para Linhares para aliviar os leitos para tratamento do coronavírus. Isso está sendo discutido como será implementado daqui a alguns dias, adiantou.

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Ainda de acordo com o governador, no Sul, a Santa Casa, precisará transferir serviços para outros hospitais como Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que é referência em oncologia e cardiologia, e o Hospital Infantil Francisco de Assis, para deixar a Santa Casa a disposição dos casos suspeitos.
Para a Região Serrana, o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, continua como referência hospitalar, mas para outras doenças. Com relação a Venda Nova, o hospital Padre Máximo continua sendo referência na região para as demais doenças. Não podemos ocupar todos os hospitais com coronavírus. É bom que possamos considerar que algumas regiões precisam se isolar, principalmente onde ainda não tem vírus, disse.
Ainda segundo Casagrande, a Secretaria de Saúde está orientando os municípios. O secretário de Saúde do Estado faz praticamente todo dia teleconferência com os secretários municipais de saúde e a orientação é que sigam as medidas que estamos tomando. Os municípios precisam complementar as restrições e normas do Estado, inclusive os municípios litorâneos, orientando não usar as praias, reforçou o governador.

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