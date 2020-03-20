Prefeitura de Castelo determina fechamento de espaços públicos

Praças de Castelo foram isoladas para evitar que a população visite espaços Crédito: Internauta

Para evitar a circulação de pessoas em pontos públicos pelo risco de transmissão do coronavírus, a Prefeitura de Castelo , no Sul do Estado, determinou nesta sexta-feira (20) o fechamento de praças, estádios e quadras esportivas.

Na nota, divulgada por meio das redes sociais oficiais do município, a prefeitura da cidade baixou uma portaria e determinou o fechamento de quadras de esportes, Estádio Emílio Nemer, praças, feiras, o Parque Beira Rio e também o centro de eventos, o Castelão.

Praças de Castelo foram isoladas para evitar que a população visite espaços Crédito: Internauta

Apesar das orientações para evitar aglomerações, durante a manhã desta sexta (20), uma fila chamou atenção de quem passava no Centro da cidade. O tumulto foi em frente ao posto de saúde. Segundo uma internauta, os funcionários estavam deixando entrar por vez somente cinco pacientes, mas as pessoas não mantinham a distância do lado de fora.