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Coronavírus

Prefeitura de Castelo determina fechamento de espaços públicos

Praças da cidade e o Parque Beira Rio foram isolados pela Polícia Militar nesta sexta-feira (20)

Publicado em 20 de Março de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 17:21
Praças de Castelo foram isoladas para evitar que a população visite espaços Crédito: Internauta
Para evitar a circulação de pessoas em pontos públicos pelo risco de transmissão do coronavírus, a Prefeitura de Castelo, no Sul do Estado, determinou nesta sexta-feira (20) o fechamento de praças, estádios e quadras esportivas.
Na nota, divulgada por meio das redes sociais oficiais do município, a prefeitura da cidade baixou uma portaria e determinou o fechamento de quadras de esportes, Estádio Emílio Nemer, praças, feiras, o Parque Beira Rio e também o centro de eventos, o Castelão.

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Praças de Castelo foram isoladas para evitar que a população visite espaços Crédito: Internauta
Apesar das orientações para evitar aglomerações, durante a manhã desta sexta (20), uma fila chamou atenção de quem passava no Centro da cidade. O tumulto foi em frente ao posto de saúde. Segundo uma internauta, os funcionários estavam deixando entrar por vez somente cinco pacientes, mas as pessoas não mantinham a distância do lado de fora.
A prefeitura de Castelo falou que os exames estavam agendados em horários diferentes, mas a população não está respeitando os horários e causou esse tumulto na unidade de saúde "Solange Campanha". Diante do caso, foi decidido que somente vai manter agora atendimento de casos suspeitos e sintomas gripais. Os exames eletivos estão suspensos a partir de segunda-feira (23).

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