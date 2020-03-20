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Dica

10 filmes da Netflix para assistir em casa

Com todo mundo trancado em casa, nada melhor do que uma lista com 10 boas dicas do que assistir na Netflix. E o melhor de tudo: sem filme de epidemia ou fim do mundo

Publicado em 20 de Março de 2020 às 15:30

Públicado em 

20 mar 2020 às 15:30
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Viver duas vezes Crédito: Divulgação
Ficar em casa tem me rendido muitas mensagens recebidas com pedidos de dicas de filmes na Netflix. Então seus problemas acabaram com a chegada desta, a primeira lista feita (por nós) para ajudar o leitor a aproveitar um bom filme no conforto do próprio lar.
A lista traz alguns clássicos, com algumas escolhas óbvias e outras nem tanto. A ideia foi mesclar estilos, épocas e gêneros, mas tentando manter a qualidade. Todos os filmes estão no catálogo da Netflix, que às vezes esconde muito bem algumas obras.
Vale ressaltar a opção por filmes que fujam dos temas "epidemia, fim do mundo, apocalipse zumbi, corram para as colinas!". Ainda assim quer ver um filme sobre epidemias? O ótimo "Contágio" (2011) não está na Netflix, tampouco "Ensaio Sobre a Cegueira" (2008). Uma boa pedida pode ser a série documental "Pandemia" ou "Epidemia" (1995), de Wolfgang Petersen,  mas ele funciona mais como filme de ação.
Curtiu? Acompanhe-nos por aqui e pelas redes sociais que novas listas serão publicadas ao longo dos próximos dias. Boa diversão!

01

Contatos Imediatos do Terceiro Grau

Um clássico é um clássico. Seria incoerente começar esta lista com outro filme que não fosse um de meus favoritos de todos os tempos. Se não é o filme mais impactante ou emocionante de Steven Spielberg, "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" é uma ficção científica como muito pouco se faz. Um filme bonito, com uma invasão alienígena não para causar a destruição do planeta, mas para expandir horizontes. Uma obra-prima.

02

Horizonte Profundo

“Horizonte Profundo”, com Mark Wahlberg, recria a catástrofe de 2010 na plataforma Deepwater Horizon (nome original do filme). Wahlberg vive Mark Williams, um personagem real que salvou muitas vidas durante a explosão da plataforma do Golfo do México. O diretor Peter Berg, parceiro habitual de Mark, recria o desastre com tensão e muita qualidade técnica. Apesar de ser uma história real, vale mais como entretenimento do que como recorte histórico.

03

Jovens, Loucos e Rebeldes

Com muitos rostos hoje famosos (Ben Affleck, Milla Jovovich, Matthew McConaughey), Richard Linklater (“Antes do Amanhecer”) dirigiu em 1993 o clássico “Jovens, Loucos e Rebeldes”. O filme mostra o que acontece nos últimos dias de aula de um grupo de jovens no final da década de 1970. Uma jornada de humor, drama e amadurecimento que mostrava que Linklater se tornaria um dos diretores autorais mais interessantes de Hollywood.

04

Viver Duas Vezes

Um dos melhores e mais bonitos filmes do catálogo da Netflix, o espanhol "Viver Duas Vezes" mistura humor e drama com a maestria do cinema argentino. Emilio (Oscar Martínez) é diagnosticado com Alzheimer e sua família decide levá-lo em uma jornada para reencontrar um amor de infância. Sensível e capaz de amolecer qualquer coração.

05

Um Contratempo

Mais um espanhol para a lista, "Um Contratempo" é pra quem gosta de mistérios. Um playboy bonitão e bem-sucedido acorda no quarto do hotel e encontra sua amante morta. O quarto está trancado por dentro e ele é o único suspeito do crime. Ele então busca a melhor advogada de defesa da Espanha para livrar sua barra. Um bom suspense, com boas reviravoltas e boas atuações.

06

Preso em Casa

Karan vive preso em casa. Bem... quem não vive hoje em dia? A comédia indiana tem toques de suspense para contar a história do rapaz  que optou por não sair de casa. Tudo começa a mudar quando uma vizinha deixa um pacote misterioso com ele e uma jornalista resolve entrevistá-lo. Um estudo comportamental interessante, divertido e até romântico.

07

Como Ser Solteira

Alice (Dakota Johnson) acabou de sair de um relacionamento e não sabe muito bem como agir. Para sua sorte, ela tem uma animada amiga (Rebel Wilson) especialista na vida noturna de Nova York, que passa a ensiná-la como ser solteira. Uma comédia romântica divertida, com boas atrizes e que pode incomodar um pouco pela estrutura padrão, mas os fãs do gênero costumam gostar disso.

08

O Grande Truque

"O Grande Truque" é o melhor filme do cultuado Christopher Nolan ("Interestelar", "Dunkirk"). Hugh Jackman e Christian Bale vivem dois mágicos rivais na Londres na virada do século 19 para o 20. O filme acompanha a obsessão de um para superar o outro, sempre em busca do truque perfeito. Um excelente filme sobre o ego masculino e um roteiro inteligente, que desenvolve bem seus personagens e os interesses deles.  Como um bom truque de mágica, tem um final daqueles!

09

O Ano Mais Violento

Pouca gente viu o filme de J. C. Chandor por aqui quando ele foi lançado. Com Oscar Isaac e Jessica Chastain, o roteiro desse bom drama policial acompanha um casal que tenta prosperar na Nova York do início dos anos 1980, quando uma onda de violência assolou a cidade. Eles logo se veem às voltas com a corrupção que domina a região.

10

Scarface

"Say hello to my little friend!"! Já que começamos com um clássico, vamos encerrar com outro. "Scarface", de Brian de Palma e estrelado por Al Pacino, já é parte essencial da cultura pop. O filme acompanha o imigrante cubano Tony Montana (Al Pacino) chega a Miami sem nada e constrói um império de droga. Um excelente e violento drama policial sobre ambição, ascensão e ruína.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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