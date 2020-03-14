Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lançamento

"O Assassino de Valhalla" é ótimo suspense policial na Netflix

Série islandesa "O Assassino de Valhalla", da Netfilx, foge dos clichês americanos do gênero para criar uma excelente trama, e com ótimos personagens, sobre o primeiro assassino serial da Islândia

Publicado em 13 de Março de 2020 às 21:47

Públicado em 

13 mar 2020 às 21:47
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Série "O Assassino de Valhalla" Crédito: Netflix/Divulgação
Quem acompanha a série “Vikings” sabe bem o que é Valhalla. Aos que não acompanham a trama de Lagertha, Björn, Ragnar, Ivan e cia., Valhalla é o equivalente nórdico ao paraíso cristão - um salão gigante em Asgard com um baquete eterno no qual os guerreiros se recuperam à noite após lutarem durante o dia.
“O Assassino de Valhalla”, novo thriller policial da Netflix, usa o termo como um conceito, uma metáfora. A série islandesa traz tudo o que se espera de um bom suspense policial: um assassino misterioso, uma investigação aparentemente sem saída, mas que acaba chegando a algum lugar, e subtramas familiares que servem para desenvolver os protagonistas.
A trama tem início com um assassinato em cuja vítima é encontrada sem olhos. Durante a investigação, a detetive Kata (Nína Dögg Filippusdóttir) encontra outros mortos em situação parecida - temos então o primeiro assassino serial da história da gélida Islândia. A investigação ganha corpo com a chegada de Arnar (Björn Thors), um detetive natural da Islândia, mas atualmente trabalhando em  Oslo, Noruega. Ela tem que lidar com alguns fantasmas do passado ao retornar à sua cidade natal para ajudar a polícia local. Os crimes, vão aos poucos se conectando; em comum, um internato chamado… Valhalla.

Veja Também

Crítica: "Toy Boy" é um thriller espanhol picante na Netflix

"Troco em Dobro", da Netflix, diverte mesmo com fórmula batida

"Por Lugares Incríveis", da Netflix, é drama teen levado a sério

“O Assassino de Valhalla” segue a fórmula das melhores séries americanas do gênero. O tempero nórdico fica muito por conta do cenário, sempre coberto de neve, e da personalidade de praticamente todos os personagens, mais frios, distantes. É curioso também perceber as diferenças nos procedimentos dos policiais - estamos acostumados ao modelo americano de truculência, mas, aparentemente, na Islândia, um país de pouquíssimos crimes, sacar a arma é o último recurso.
Em diversos momentos a narrativa lembra “The Killing”, uma das melhores séries policiais recentes; a semelhança se faz presente também na palheta de cores, sempre dessaturada e fria. À medida que vai se desenrolando, o mistério se aprofunda, ganha novas e mais pesadas camadas. Mesmo quando a trama central deixa de ser o foco principal, “O Assassino de Valhalla” mantém o bom ritmo. Isso se dá muito em função da duração dos episódios (45 minutos) e do tamanho da temporada (oito episódios), ideais para o bom funcionamento do roteiro enxuto.
Série "O Assassino de Valhalla" Crédito: Netflix/Divulgação
Sóbria e sem exageros, a trama sabe aproveitar as belezas da Islândia para mexer com o espectador; os takes longos e abertos aumentam a angústia e o sentimento de isolamento de quem assiste à série. Os personagens são complexos, nunca unidimensionais ou tratados com reverência.
Mesmo sem apresentar uma grande novidade, “O Assassino de Valhalla” é uma excelente série policial que se destaca justamente por ter seu próprio ritmo, focado na investigação e em seus personagens, sem se preocupar em emular as séries americanas ou britânicas do gênero.
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados