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Estados Unidos

Jornalista norte-americana Doris Burke revela ter recebido diagnóstico de coronavírus

Ela contou na edição de sexta-feira (27) do podcast The Woj Pod, da ESPN, ter sido informada sobre os exames na quarta-feira

Publicado em 28 de Março de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 17:59
A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena
A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena Crédito: Divulgação
A jornalista norte-americana Doris Burke, repórter de jogos da NBA, afirmou ter recebido resultado positivo de teste para o coronavírus. Ela contou na edição de sexta-feira (27) do podcast The Woj Pod, da ESPN, ter sido informada sobre os exames na quarta-feira, oito dias após ter realizado o teste.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Burke relatou estar sem sintomas da covid-19 e acredita ter contraído o vírus em uma de suas muitas viagens a trabalho. Há duas semanas, ela esteve na partida entre Dallas Mavericks e Denver Nuggets -o último jogo antes que a liga fosse suspensa por causa da pandemia.
No mesmo dia, foi divulgado que o jogador Rudy Gobert, do Utah Jazz, havia recebido diagnóstico de covid-19.
Ela afirmou ter sentido alguns sintomas após a partida enquanto ainda estava em Dallas: cansaço e muitas dores de cabeça. Nos dias seguintes, sentiu dores por todo o corpo e muita fadiga, o que a levou a buscar um teste para o coronavírus em 17 de março.
Nesta tarde da sexta-feira (27), o Utah Jazz divulgou que Gobert está curado da doença.

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