Jornalista norte-americana Doris Burke revela ter recebido diagnóstico de coronavírus

A paciente não conseguiu se submeter ao exame do coronavírus e agora está em casa em quarentena Crédito: Divulgação

A jornalista norte-americana Doris Burke, repórter de jogos da NBA, afirmou ter recebido resultado positivo de teste para o coronavírus. Ela contou na edição de sexta-feira (27) do podcast The Woj Pod, da ESPN, ter sido informada sobre os exames na quarta-feira, oito dias após ter realizado o teste.

Burke relatou estar sem sintomas da covid-19 e acredita ter contraído o vírus em uma de suas muitas viagens a trabalho. Há duas semanas, ela esteve na partida entre Dallas Mavericks e Denver Nuggets -o último jogo antes que a liga fosse suspensa por causa da pandemia.

No mesmo dia, foi divulgado que o jogador Rudy Gobert, do Utah Jazz, havia recebido diagnóstico de covid-19.

Ela afirmou ter sentido alguns sintomas após a partida enquanto ainda estava em Dallas: cansaço e muitas dores de cabeça. Nos dias seguintes, sentiu dores por todo o corpo e muita fadiga, o que a levou a buscar um teste para o coronavírus em 17 de março.