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Coronavírus

Província canadense classifica Cannabis como 'essencial' na quarentena

Assim como a Colúmbia Britânica, Quebec e Ontário também classificaram as lojas de Cannabis como serviços essenciais

Publicado em 28 de Março de 2020 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 12:28
A Colúmbia Britânica, província no extremo oeste do Canadá, incluiu os produtores e varejistas de Cannabis na lista de serviços essenciais durante a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus.
A descriminalização da maconha está na pauta do Supremo Tribunal Federal (STF)
A produção de cannabis deve continuar durante a quarentena durante a pandemia Crédito: Pixabay
"Serviços essenciais são aqueles serviços diários essenciais para preservar a vida, a saúde, a segurança pública e o funcionamento básico da sociedade", escreveu o órgão de segurança pública do governo local em comunicado à imprensa.
Além dos produtores e vendedores de Cannabis, estão liberados serviços como supermercados, lojas de bebidas e de fornecimento de produtos agrícolas.
Assim como a Colúmbia Britânica, Quebec e Ontário também classificaram as lojas de Cannabis como serviços essenciais.

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