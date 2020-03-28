Província canadense classifica Cannabis como 'essencial' na quarentena

A Colúmbia Britânica, província no extremo oeste do Canadá, incluiu os produtores e varejistas de Cannabis na lista de serviços essenciais durante a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus

A produção de cannabis deve continuar durante a quarentena durante a pandemia Crédito: Pixabay

"Serviços essenciais são aqueles serviços diários essenciais para preservar a vida, a saúde, a segurança pública e o funcionamento básico da sociedade", escreveu o órgão de segurança pública do governo local em comunicado à imprensa.

Além dos produtores e vendedores de Cannabis, estão liberados serviços como supermercados, lojas de bebidas e de fornecimento de produtos agrícolas.